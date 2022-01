4 gen 2022 18:40

È ARRIVATO IL BOLLETTINO - SCHIZZANO I MORTI PER COVID: 259 IN UN SOLO GIORNO (IERI ERANO STATI 140), CON 170 MILA NUOVI CONTAGIATI (IERI 68 MILA) - SONO 1.228.410 I TAMPONI MOLECOLARI E ANTIGENICI EFFETTUATI NELLE ULTIME 24 ORE, IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 13,9%, IN LEGGERO CALO - IL NUMERO DEI RICOVERI ORDINARI SALE A 12.912 (+579 RISPETTO A IERI), I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA DIVENTANO 1.392 (+40), CON 153 INGRESSI DEL GIORNO (IERI 103)