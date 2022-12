ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DELL’ARIETE: “RIMANDATE GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO: A FEBBRAIO MERCURIO TOGLIE IL DISTURBO E SI SPOSTA IN TERRENO AMICO. A LUGLIO SARETE ECCITANTI ED ECCITATI, PRONTI A INNAMORARVI IN UN ATTIMO. VENERE, IN SOSTA PROLUNGATA IN LEONE, VI RENDERÀ MORBIDI, ROMANTICI, ATTRAENTI” – L’AFFINITÀ CON LA BILANCIA: “MARTE SINO A MARZO LI IMPRIGIONA FRA LE LENZUOLA. SE DA APRILE LA TENSIONE CALA UN POCHINO, NIENTE PAURA: CI PENSA VENERE INCENDIARIA A FARLI INCOLLARE DI NUOVO. CHI LI PUÒ SEPARARE?”

LE PREVISIONI DI BRANKO – ARIETE

Da “Chi”

GENNAIO

Wow! È gennaio, ma sembra quasi primavera. È vero, il Sole è nel freddo Capricorno insieme con Mercurio e il solito Plutone, ma le altre stelle decretano il vostro successo. Anche in campo sentimentale: ve ne accorgete già il 3, quando Venere raggiunge il vostro amico Acquario e forma uno scatto prodigioso con il protettore Marte e con Giove nel vostro cielo. Amore, passione, fortuna, entusiasmo. La situazione pratica è meno limpida: Mercurio disturba, non siete lucidi, quindi vi conviene rimandare gli appuntamenti e le consegne importanti al prossimo mese.

FEBBRAIO

Dopo avervi sufficientemente tormentato da dicembre scorso, quel noioso Mercurio finalmente toglie il disturbo e si sposta in terreno amico. La vostra situazione pratica necessita di estrema lucidità, e dal giorno 11 potete rimettervi in pista per inseguire quel successo che sembrava irraggiungibile. Il Sole, Giove, Venere e soprattutto il vostro Marte vi danno l’opportunità di sferrare una controffensiva e di radere al suolo gli ostacoli che si frappongono fra voi e l’obiettivo. Il 5 brilla una bella Luna Piena, buona per l’amore ma anche per progettare la vostra rivincita. La forma fisica è in grande ripresa.

MARZO

È un mese cruciale per il 2023. Importanti movimenti planetari vedono protagonisti pianeti lenti e semilenti, capaci di impattare profondamente nella vita dei singoli, ma anche della collettività intera. Il primo e più importante spostamento di pianeti avviene il 7, e ha come protagonista Saturno, astro della razionalità e del tempo.

Questo trasloco, che vede il pianeta passare dall’amico Acquario ai Pesci, alle vostre spalle, rappresenta proprio un invito alla riflessione. Tra esami e riflessioni, il 2023 vi regala anche una spinta meravigliosa al rinnovamento: la vostra stagione, quest’anno, inizia con la Luna Nuova. E ce ne sarà un’altra in aprile!

APRILE

Oltre allo spostamento di Saturno del mese scorso, si registrano altri significativi cambiamenti astrali. Mercurio nel vostro cielo e poi nel vicino Toro vi porta idee, senso pratico, capacità di convincere chi vi sta intorno. È primavera, la vostra stagione. Sfruttate il nuovo Saturno per riflettere e portare nelle relazioni un pizzico di saggezza, anche voi potete essere ponderati e prudenti... Lo si constata da un altro passaggio planetario che, anche se non è definitivo, influenzerà profondamente gli anni a venire. Si tratta del lentissimo Plutone, che sino al 10 giugno si spinge in Acquario, un segno amico. Curate la forma fisica, le energie calano.

MAGGIO

Quel Marte un po’ subdolo, ancora in Cancro sino al 20, viene raggiunto da Venere domenica 7. Non lamentatevi, però: il vostro protettore è stato magnifico per tanti mesi e questo disturbo passerà presto.

Tuttavia qualche fastidio in casa dovete metterlo in conto. Fate tesoro di quel Saturno riflessivo, prima di scattare contate almeno sino a cento, se non a mille. Il Sole, Mercurio e Urano in Toro lavorano alacremente per il vostro patrimonio personale, che viene incrementato dall’arrivo di Giove nello stesso segno martedì 16. Dal 20 Marte passa in Leone e la forma fisica migliora sensibilmente, l’eros torna intenso e appagante.

GIUGNO

Finalmente questo mese, dal 5 al 20, non avete stelle negative. Si registra, è vero, il ritorno di Plutone in Capricorno dal 10, ma ormai il pianeta si avvia all’uscita definitiva dalla quadratura e tocca solo i nati nell’ultimo giorno del segno. Il periodo dal 5 al 10 in particolare è perfetto, senza ombre: Venere va in Leone e vi gasa, il 7, l’8 e il 9 sono giornate ideali per trovare un vero, grande amore.

Il Sole in Gemelli ci mette quel tocco di brio e di spensieratezza che rende tutto più allegro e vivace. Per chi lavora alle dipendenze di altri si prospettano buone opportunità, ma anche qualche ostacolo: superiori con mentalità un po’ antiquate faticano a lasciarvi lo spazio che vorreste. La salute è buona, ottime le prestazioni sportive.

LUGLIO

Il mese inizia con un’intensa animazione. La vita sentimentale è molto vivace, i primi dieci giorni sono assolutamente estivi: siete eccitanti ed eccitati, pronti a innamorarvi in un attimo. Venere, in sosta prolungata in Leone dallo scorso mese, vi rende morbidi, romantici, attraenti.

Questo influsso durerà a lungo, sino ai primi di ottobre. Investite bene questo tesoretto di fascino e fortuna amorosa! Faticate quindi a concentrarvi nella professione, a meno che la vostra attività non si svolga nel campo dell’intrattenimento, del gioco, dello spettacolo o dell’arte, che vede le stelle molto favorevoli. Per quanto riguarda la forma fisica, è consigliabile prestare attenzione ai cambi di Luna (3, 10 e 17) e quando i raggi di Marte non saranno più diretti occorrerà rallentare un po’ i ritmi.

AGOSTO

Anche se è il mese tradizionalmente dedicato alle vacanze e al divertimento, c’è una corrente astrale nel vostro cielo che vi richiama verso il campo pratico. Non che l’amore e lo svago manchino, anzi: Venere è una regina di cuori, elegante e maestosa come piace a voi, che si accompagna a un Sole regale e ardente più che mai.

Tuttavia, sarebbe un peccato non dedicare agli affari e agli investimenti almeno una parte delle vostre energie e attenzioni. Mercurio è in sosta prolungata in Vergine, molto attivo con le carte di ogni tipo, i contratti, la burocrazia; il pianeta degli affari è in scatto con Giove e con Urano in Toro, il settore che tocca il vostro patrimonio personale, gli investimenti, le case, gli immobili in generale. Tenete però gli occhi aperti: il cielo esige tempismo e coraggio, ma anche ponderazione. La salute è buona, ma dal 27 Marte diventa ostile: rallentate.

SETTEMBRE

Dopo la pausa estiva l’attività torna a pieno ritmo. Il Sole e Mercurio in Vergine portano in primo piano il lavoro dipendente, che può darvi molte soddisfazioni, ma ora vi sta stretto. Quando avete iniziato eravate pieni di entusiasmo, volevate cambiare tutto e per agire aspettavate solo il momento in cui avreste occupato una posizione sufficientemente importante.

È l’effetto di Saturno in Pesci, che vi sottopone a un bagno di realismo, ma nel contempo vi rende più intolleranti del solito. In questo periodo, insomma, il pensiero di lasciare tutto e di mettervi in proprio vi si affaccia alla mente sempre più spesso, così come il desiderio di trasferirvi in Africa a scavare pozzi nel deserto o in Amazzonia a combattere la distruzione delle foreste pluviali. Qualche Ariete potrebbe farlo davvero!

OTTOBRE

È il mese della Bilancia, un segno che vi attira, ma vi fa anche tanto innervosire. Questo accade in particolare adesso, a causa di Marte opposto sino all’11. Non è il caso, però, di lamentarvi: la vostra stella guida nel 2023 è contro di voi solo per due mesi. Dunque ce la farete, ma questo non vi autorizza affatto a trascurare la salute.

Dal 5 al 21, è in Bilancia anche Mercurio, poi si registrano tre cambi di Luna faticosi: insomma, dovete riguardarvi e farvi controllare dal medico. Il vostro metabolismo è in disordine, potreste soffrire per intossicazioni o infiammazioni; i reni sono delicati. Siate prudenti alla guida di veicoli o nel maneggiare oggetti taglienti, non salite su scale poco stabili ed evitate gli sport estremi, in particolare sino all’11 e intorno al 6, 14 e 22, giornate di cambi di Luna contrari. Il 23, quando anche il Sole si sposta in Scorpione, dove si trovano già Marte e Mercurio, si configura tutto un altro cielo, pepato e sensuale.

NOVEMBRE

Il vostro 2023 si avvia alla conclusione e il bilancio sembra decisamente positivo. Novembre è un mese grigio, poco in sintonia con il vostro cuore espansivo, eppure nelle fredde notti autunnali i sensi si scaldano come d’estate... Fra il vostro segno e lo Scorpione c’è un feeling profondo, non a caso siete legati dal filo rosso di Marte!

Anche Venere, in opposizione da mercoledì 8, non spegne in voi l’ardore, semmai lo stuzzica con qualche rifiuto che ha il solo scopo di provocarvi e di attirare la vostra attenzione. Mercurio, stella degli affari, il 10 si trasferisce in Sagittario, la vostra mente si sveglia: chiedete di essere mandati in trasferta, avrete molte opportunità di far bene e mettervi in luce per una promozione, un incarico interessante che potrebbe profilarsi già alla fine del mese, quando anche Marte e il Sole si trasferiscono nello stesso segno. La forma fisica va ancora migliorando e a fine mese non avrete più problemi.

DICEMBRE

Per voi è sempre un mese molto allegro: le stelle in Sagittario portano l’atmosfera del Natale, ma fanno anche pensare ai viaggi, alle avventure che a voi piacciono tanto. Sono particolarmente favoriti coloro che studiano o perfezionano la loro formazione: le stelle in Capricorno del resto, anche se sono in quadratura, occupano il settore del successo, vi incitano a fare meglio.

Il 13, con la Luna Nuova, potrebbe arrivare un’interessante opportunità di carriera, anche un trasferimento oltreconfine. Venere si sposta in Scorpione, un punto sensibile del vostro cielo, che influenza la vita personale ma anche il patrimonio. La stella dell’amore naturalmente tocca anche la sfera più privata; con il supporto di Marte, vi rende passionali, curiosi e sperimentatori nell’eros. Il Natale si prospetta allegro, con una briosa Luna che vi fa venire voglia di giocare. Le stelle di fine anno sono ideali per andare lontano. Buon 2024!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

ARIETE-ARIETE

Che dire? Fra Marte, Giove e Venere, la temperatura di questa coppia è da vera e propria fusione nucleare. Resta da vedere cosa rimarrà di loro dopo... Sarà amore o carbonella?

ARIETE-TORO

Da bravi vicini di ruota zodiacale, si passano Giove come due presidenti del Consiglio la campanella. Il Toro, però, da giugno a ottobre ha Venere irritante... Resisteranno? Claro que sí!

ARIETE-GEMELLI

Tra Giove e Marte, è un ping pong di effusioni passionali. Saturno, però, da marzo ci mette il becco. Potrebbero lasciarsi o trovarsi all’altare. Un’estate di Venere à gogo depone per la seconda ipotesi.

ARIETE-CANCRO

L’Ariete gioca la carta Giove e raddoppia con Marte passionale. Il Cancro risponde con Saturno e Giove, una doppietta micidiale. Venere infine chiude la mano: se vince l’amore, vincono entrambi!

ARIETE-LEONE

Booom! Tra Giove e Marte, l’inizio dell’anno è una bomba; poi Giove infastidisce il Leone, che si concentra sul proprio successo. A giugno arriva la grande Venere e i due non si lasciano più. Olé!

ARIETE-VERGINE

L’Ariete inizia l’anno in pompa magna e lo conclude senza problemi, ma da marzo la Vergine è impegnata con il prof Saturno e l’esame non è semplice nemmeno per lei. Se si lascerà travolgere, ce la faranno.

ARIETE-BILANCIA

Marte sino a marzo li imprigiona fra le lenzuola. Se da aprile la tensione cala un pochino, niente paura: ci pensa Venere incendiaria a farli incollare di nuovo. Chi li può separare?

ARIETE-SCORPIONE

Una coppia evergreen, che nel 2023 però attraversa qualche mese difficile. L’Ariete è troppo gasato, lo Scorpione tende a rintanarsi e brandisce l’aculeo. La tenerezza di Venere potrebbe non bastare stavolta...

ARIETE-SAGITTARIO

L’Ariete è così allegro e passionale che il Sagittario quasi non si avvede di avere Marte contro. Di Saturno però se ne accorge, e ha bisogno di dolci coccole. Da giugno ci pensa Venere, che spalma burro e miele sul pane dell’amore.

ARIETE-CAPRICORNO

Diversi, ma quest’anno insieme sono proprio belli. Mentre l’Ariete pensa alla passione, il Capricorno si occupa di soldi, così a questa coppia non manca davvero niente. Promossi con lode!

ARIETE-ACQUARIO

All’inizio dell’anno camminano sul velluto grazie a Giove e Marte. Da marzo però Giove raggiunge Urano e l’Acquario si estrania, anche se Saturno lo lascia respirare. Stavolta Venere non basta, chissà...

ARIETE-PESCI

L’Ariete con questi pianeti la fa troppo facile, e il nettuniano s’arrabbia. Da marzo molto cambia: in meglio o in peggio? Misteri pescini… Certo, se a dicembre sono ancora insieme, non si lasciano più.