LE PREVISIONI DI BRANKO PER IL 2023 – CANCRO

Da “Chi”

GENNAIO

II 2023 vi saluta con una Luna affettuosa e affidabile, che scalda con i suoi raggi d'argento le prime giornate di un mese un po’ freddo. Del resto, è la stagione del Capricorno, segno roccioso e solitario con il quale non andate facilmente d'accordo. Oltre al Sole per i primi venti giorni, in questo spazio zodiacale ci sono Venere, che però già martedì 3 passa in Acquario, in posizione neutra, e Mercurio in moto rallentato dallo scorso dicembre.

Probabilmente è proprio quest'ultimo a darvi più fastidio, anche perché il transito è piuttosto lungo per un pianeta che di solito va di corsa. L'energia fisica è un po' scarsa. Siate cauti soprattutto con i cambi di Luna del 6 e del 15.

FEBBRAIO

È tutta un'altra storia. Sabato 11 finalmente si conclude il fastidio di Mercurio, quindi le difficoltà burocratiche e i ritardi che hanno rallentato i vostri affari non vi bloccano più; non tutti i problemi, però, si risolvono subito, e Giove-legge è lì a ricordarvi di fare attenzione. Marte inoltre resta alle vostre spalle e alimenta polemiche sotterranee.

Eppure ora potete combattere per i vostri obiettivi, seguite con fiducia il vostro intuito: già adesso, ma ancor più dal mese prossimo, è chiara l'indicazione da parte delle stelle. prima fra tutte una lucente Venere. di volgersi all'estero o a mercati lontani. In ambito personale, riuscite a comunicare con più facilità con i figli e con il vostro amore. che risente subito di questa Venere sensuale e intrigante. Saranno giorni bellissimi quelli tra l’11 e il 19, compreso San Valentino!

MARZO

In questo mese il 2023 cambia radicalmente aspetto. Il cielo, rimasto un po' bloccato in gennaio e febbraio, si trasforma: siete tra i segni maggiormente interessati da queste novità stellari, tutte positive per voi. Alcuni movimenti sono regolari: Mercurio che subito diventa ottimo in Pesci, Venere che passa a metà mese nell'amico Toro, il Sole e lo stesso Mercurio che a fine mese segnano l'inizio della stagione dell' Ariete, l'unico spostamento che può presentare qualche criticità.

Ciò che vi interessa di più è il passaggio di Saturno dall'Acquario ai vostri cari amici Pesci, martedì 7, quando splende la vostra Luna Piena in un segno gentile. Il pianeta vi invita a guardare lontano. A darvi la forza di lanciarvi è Marte nel vostro cielo, che viene a irrorarvi di energia vitale, dopo un'assenza dal vostro segno molto lunga: mancava da giugno 2021!

APRILE

In marzo, protagonisti tra gli astri sono stati per voi un nuovo Marte e un nuovissimo Saturno; ma nel cielo le novità non sono ancora finite. Stavolta non si tratta di un trasloco definitivo, ma del rapido affacciarsi di un pianeta lento e potente da un segno nemico a una posizione più neutra e gentile.

È l'oscuro Plutone, che dal Capri corno è passato in Acquario il 23 febbraio. Alla fine di maggio il pianeta tornerà in opposizione in Capricorno per completare il suo transito, ma in questa manciata di mesi potrete avvertire una certa leggerezza, in particolare se siete nati negli ultimi giorni del segno. Godetevi la bella Venere. che facilita i nuovi incontri per i primi dieci giorni e poi continua comunque a proteggervi. L'ambito più promettente è quello professionale. A Pasqua splende una Luna d'amore: felicità!

MAGGIO

Ecco il mese della vostra riscossa. E’ arrivato prima di quanto immaginavaste, non è vero? Marte resta con voi per tutti i primi venti giorni, Venere lo raggiunge domenica 7. Che scintille d'amore! Ma la grande notizia è un'altra: martedì 16, Giove lascia il nemico Ariete e passa in Toro, segno fratello dove sosta già l'elettrico Urano. Da quel momento non avete nemmeno una stella negativa! Si aprono prospettive di nuove imprese da mettere su con gli amici di sempre o con persone conosciute da poco ma con le quali avete un buon grado di confidenza. Mercurio, sempre in Toro, passa e ripassa, insiste, tesse le sue reti e le riempie per voi. La forma fisica è in forte ripresa.

GIUGNO

Il mese inizia con Venere nel vostro cielo in scatto con Nettuno, sotto una Luna innamorata e maliziosa: resisterete al canto delle sirene dell'amore? Probabilmente no, e sarà un amore senza limiti d'età. Venere lunedì 5 vi lascia e si sposta in Leone, il segno che influenza il patrimonio personale, gli immobili, gli investimenti Nello stesso segno si trova pure Marte, e questo indica una vivace attività nel settore; si prevedono anche consistenti uscite di denaro. Ci sono anche entrate: questa Venere è molto brava negli investimenti finanziari, eccellente nel chiedere e ottenere prestiti e sponsor, vi dà quella simpatia e quel tratto gentile che valgono a ben disporre chi vista davanti Il 21 cade il solstizio, il 26 arriva Mercurio: a fine mese avrete messo nel vostro carniere un bel bottino.

LUGLIO

Un compleanno così non vi capitava da tempo. Nel cielo non avete nessun disturbo stellare, a parte il lentissimo Plutone, che è tornato in Capricorno, e la vostra vita pratica ha innestato il turbo.

Venere è saldamente piazzata in Leone per un transito molto lungo, che dagli astrologi viene chiamato "anello di sosta 99 e durerà sino all'inizio di ottobre. Il suo influsso viene potenziato in luglio da Mercurio, che la raggiunge nello stesso spazio zodiacale martedì 11. Siete lanciatissimi, Marte passa in Vergine il 10 e vi fa diventare ancora più attivi.

Questo cielo luminoso nasconde un solo rischio: che diventate eccessivamente ottimisti

e perdiate il senso della misura. Brillano due fantastiche Lune, il 17 e il 26: usatele solo per amare! La forma fisica è buona, siate cauti nei cambi di Luna più difficili (3 e 10).

AGOSTO

Il cielo splende allegro e vivace, salvo il solito Plutone, non avete stelle negative. Una condizione ideale, perché vi permette di sfruttare le vostre migliori qualità nel campo che vi sta più a cuore.

In agosto la voglia di amare e pro vare emozioni non può mancare dentro di voi. Le occasioni ci sono: sia il settore degli incontri e delle amicizie sia quello che influenza il vostro ambiente sono occupati da pianeti buoni. Giove agevola la conoscenza di persone nuove, la scintilla della simpatia reciproca si sprigiona all'improvviso, con la pietra foca i dell'elettrico Urano. Mercurio vi aiuta a comunicare, vi rende spiritosi e aperti, Marte vi infonde energia e resistenza. Non bisogna dimenticare l'influsso sognante di Nettuno in Pesci, affiancato dal razionale Saturno, che quindi rende i sogni più concreti e realizzabili.

La forma fisica è buona, solo a fine mese Marte si sposta e dovete rallentare i ritmi.

SETTEMBRE

Al centro della vostra attenzione ci sono ancora i rapporti con gli altri. Il rientro alle solite occupazioni è sostenuto da questo buon Mercurio (per voi nella posizione ideale perché esprime nel modo migliore le sue caratteristiche principali: la prontezza d'ingegno, la rapidità nell'azione, quella capacità di adattarsi a tutto e tutti per ottenere vantaggi), coadiuvato dal Sole. Non tutto, però, risulterà facile, la concorrenza non ha alcuna intenzione di lasciarvi campo libero; Marte in quadratura segnala attacchi anche personali, che si accentuano dopo l'equinozio.

Eppure potete farcela, Giove vigila su di voi insieme con Saturno. Siate filosofi, guardate oltre, come vi suggerisce il saggio Saturno dai Pesci: tutto scorre, domani è un nuovo giorno.

OTTOBRE

Dopo avervi spinto a concentrare le energie nel campo lavorativo, il cielo riporta note romantiche nella vostra esistenza. È vero che è sempre il mese della Bilancia, e qualche attrito in famiglia rimane, ma si coglie comunque una nota di dolcezza portata lunedì 9 da

una Venere gentile, che vi fa sentire amati e accuditi dalle persone vicine.

Il rosso Marte, inoltre, dal giorno 12 torna a favore e si va a piazzare nel punto più sensibile del vostro cielo per l'amore e il sesso: è una ventata di pura passione. Dal 22 la situazione diventa via via più interessante: Mercurio va in Scorpione, il Sole lo raggiunge il giorno dopo. Accanto a Marte e con la complicità di Venere, questo terzetto rinfranca il

vostro amore. La forma fisica migliora decisamente con il nuovo Marte, che il 12 diventa positivo. Siate morigerati a tavola, Giove aiuta ma rende voraci.

NOVEMBRE

Se volete innamorarvi o fare un passo avanti nella vostra storia, andare a convivere o sposarvi, mettere in cantiere un erede, la prima settimana di questo mese è ideale. Il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Urano, Saturno, Nettuno sono in segni amici, nel cielo regna un'armonia perfetta per la vostra vita sentimentale.

Da mercoledì 8 qualcosa nel cielo si increspa, Venere va in Bilancia: è in quadratura ma non crea grandi drammi, tutt'al più vi fa venire voglia di qualche avventura piccante. Nel campo pratico, queste stelle rappresentano una cambiale in bianco per la vostra affermazione personale. Per quanto riguarda la forma fisica, le energie vitali sono alte, ma dovete sapervi anche riguardare.

DICEMBRE

Siamo alla fine di questo 2023 pieno per voi di belle novità e di emozionanti avventure. Ora arriva il periodo dell'anno che parla di famiglia, festività natalizie, allegria e unione. Le vostre stelle restano buone, anche se Mercurio va in Capricorno nei primi venti

giorni e potrebbe causare qualche incomprensione con il coniuge.

Amica e compagna di dicembre è la vostra Luna, che cambia fase in segni gentili e vi rende morbidi e accoglienti nei confronti dell'altro. Il Natale è intimo e colmo di affetto e a San Silvestro la Luna vi accompagna al nuovo anno con la sua protezione. Anche il

campo pratico beneficia di una Venere gentile, Mercurio porta discussioni, che servono a fare chiarezza. Durante le feste non esagerate a tavola, perché Giove positivo vi rende golosi. Felicità!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

CANCRO-ARIETE

cancro + capricorno

Una coppia che fa scintille, in senso positivo e anche no. Quest'anno l'Ariete può vantare stelle potenti: Marte, Giove e Venere. Il Cancro risponde con un forte Saturno e con Giove. Possono farcela!

CANCRO-TORO

Una coppia classica, che apprezza la vita e che nel 2023 non ha grandi ostacoli. D'estate Venere urta un po' il Toro, ma il granchio lo ospita nel suo carapace ed è cosa fatta!

CANCRO-GEMELLI

Non sono la coppia ideale, almeno per i manuali di astrologia; poi il nuovo Saturno disorienta molto il Gemelli. Eppure non si può escludere nulla: se s'accende il fuoco d'amore, alle stelle tocca stare a guardare..

CANCRO-CANCRO

II loro amore è come le maree, non a caso comandate dalla loro madrina. Con Saturno la storia matura pian piano, come il buon vino: mettono su casa e diventano ricchi. I nuovi incontri poi sono una scommessa... Vinta, naturalmente!

CANCRO-LEONE

II secondo inizia il 2023 a mille, mentre il granchietto sta ben protetto a guardare. In marzo tutto cambia: il nuovo Saturno piace a entrambi, e l'amore si riaccende. In maggio il Cancro si pappa Giove, e l'altro risponde con Venere in estate. E proprio un si!

CANCRO-VERGINE

Il 2023 del Cancro migliora via via, mentre la mercuriana vede crescere i suoi grattacapi. Il granchietto, però ha carapace duro ma cuore di miele, e se prende la Vergine fra le sue chele la protegge da tutto e non la molla più.

CANCRO-BILANCIA

Sono quadrati nella ruota zodiacale, è vero, ma quest'anno sono una coppia a sei stelle, che si compensa in ogni settore. I primi due mesi non scorrono facilissimi, ma poi il cielo, come i loro cuori, si aprono. E amore!

CANCRO-SCORPIONE

Sono benedetti dalle stelle, si capiscono al volo e si fanno cullare dalla passione. Ma a volte si prendono a colpi di chele, nemmeno loro sanno perché. Quando arriva Saturno, devono scegliere: o fanno sul serio, o si dicono addio...

CANCRO-SAGITTARIO

Il centauro, a causa di Marte, scalcia e può colpire il tenero Cancro. Il figlio della Luna ha un bel carapace e resiste a oltranza. Ma quando arriva Saturno le cose si fanno più serie.

CANCRO-CAPRICORNO

Lo sanno pure i bambini: gli opposti si attraggono. Nel 2023, poi, le stelle li rendono entrambi più forti. persino Saturno s'allinea e approva. Quindi? Una coppia che può riservare sorprese.

CANCRO-ACOUARIO

L'Acquario vive un anno un po' particolare, ed è già strano di suo.. La distanza che li divide rischia di sembrare un abisso. Ma l'amore non è matematica, e nemmeno geometria. Misurati con un apposito algoritmo, potrebbero funzionare..

CANCRO-PESCI

Una coppia che definire super è poco. Cosi, nonostante Saturno, restano insieme e sulla cresta dell'onda. Alla faccia di chi vuole loro male, tiè!

