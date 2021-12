22 dic 2021 16:23

IN AUSTRIA TORNA IL COPRIFUOCO - DAL 27 DICEMBRE BAR E RISTORANTI CHIUDERANNO ALLE 22 E SCATTERANNO ALCUNE RESTRIZIONI PER GLI EVENTI - LA PRESIDENTE DELLA TASK FORCE NAZIONALE HA LANCIATO UN APPELLO AGLI AUSTRIACI A RINUNCIARE AL CAPODANNO: "FESTEGGIATE POSSIBILMENTE ALL'APERTO, IN AMBITO RISTRETTO E SOLO CON VACCINATI"...