AVANTI UN ALTRO! - MARIANNE FAITHFULL, ICONA DELLA MUSICA ANNI ’60, È RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS E ORA È RICOVERATA A LONDRA IN OSPEDALE - IL MANAGER HA CONFERMATO CHE LA DONNA "PER IL MOMENTO È IN CONDIZIONI STABILI E STA RISPONDENDO MOLTO BENE ALLE CURE DEI MEDICI…" - VIDEO

La notizia è trapelata nel corso della serata di sabato, 4 marzo, grazie all’agenzia stampa Republic Media. La celebre cantante Marianne Faithfull, icona della musica anni ’60, è risultata positiva al coronavirus e ora è ricoverata a Londra in ospedale.

Come affermano le prime informazioni trapelate sul caso, il manager avrebbe confermato che la donna "per il momento è in condizioni stabili e sta rispondendo molto bene alle cure dei medici".

Marianne Faithful ha 73 anni ed è celebre in tutto in mondo per la sua voce graffiante e le sue canzoni per hanno lasciato un segno nel panorama musicale di ieri e oggi. Sui social, sia i fan che gli amici di vecchia data, sono in apprensione per la sua salute, come Penny Arcade. Arista eclettica e confidente della Faithfull, è sul suo profilo Facebook che aggiorna i follower in merito alle condizioni di salute di Marianne.

In un post afferma che la cantante è stata ricoverata in ospedale già lo scorso martedì a causa di una tosse molto sospetta. Fa sapere inoltre che, come avevano imposto le autorità, Marianne era già in quarantena da diversi giorni, questo fa intuire che stava covando il virus ancor prima di imporsi l’auto-isolamento.

Nata a Londra nel dicembre del 1946, è una cantante e attrice di grande successo. A soli 17 anni ha già collezionato la sua prima hit grazie a "As Tears go by" che è stata scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. Oltre a essere una talentuosa cantautrice, ha sperimentato anche la vita da attrice, comportando anche in "Maria Antoinette" di Sofia Coppola e in "Hamlet" nel lontano 1969. Il suo talento è stato scoperto dal manager dei Rolling Stones e divenne subito un’icona nella Londra di quel periodo.

Ha avuto una relazione tormentata con Mick Jagger e proprio a causa di questa relazione tossica ha toccato il fondo, abusando di droga e alcol. Successivamente ha trovato il modo di tornare a sorridere, trovando il suo riscatto come regina di moda e di stile negli anni ’70, sperimentando appunto la carriera da attrice. Dal 1965 ai 2018 ha all’attivo diversi album, tante le raccolte con i suoi grandi successi e tre gli album dal vivo.

Marianne Faithfull è nata in una famiglia benestante. Il padre era professore e la madre una baronessa viennese. Ora si attendono altre notizie in merito alla sua salute.

