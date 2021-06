AVETE I CAPELLI BIANCHI E NON VOLETE TINGERLI? ECCO COSA DOVETE FARE - LA RICERCA DELLA COLUMBIA UNIVERSITY HA MESSO IN EVIDENZA COME ALCUNI CAPELLI BIANCHI RIACQUISTINO NATURALMENTE IL LORO COLORE SOLO IN DETERMINATE FASCE D'ETA' E...

I ricercatori del Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University hanno confermato che lo stress è una delle principali cause dell’incanutimento. E fin qui, niente di strano. Ma secondo gli scienziati, riducendo lo stress il processo può essere fermato, e anche invertito.

I medici hanno analizzato i capelli di 14 volontari, sette uomini e sette donne, e li hanno messi in relazione ai livelli di stress dichiarati da ciascun partecipante. Osservando i vari strati di ricrescita, hanno scoperto che il colore dei capelli cambiava in corrispondenza ai periodi stressanti.

I ricercatori hanno osservato che nei periodi particolarmente intensi i capelli imbiancavano, ma che succedeva anche l’inverso: all’allentarsi della tensione, il capello tornava a un colore più intenso. Secondo lo studio, i ricercatori hanno trovato «un nuovo modo per digitalizzare e misurare piccoli cambiamenti di colore lungo i singoli capelli umani»: i capelli sono stati fotografati per la prima volta utilizzando una fotocamera digitale Panasonic DC-FZ80 su uno sfondo bianco.

«Questo metodo ha messo in evidenza come alcuni capelli bianchi riacquistino naturalmente il loro colore, cosa che non era stata segnalata prima in un nessun gruppo di individui sani», si legge nello studio. Racconta il dottor Martin Picard, professore associato di medicina comportamentale, che uno dei volontari è tornato dalle vacanze con cinque capelli in parte scuri. I nostri capelli contengono informazioni sulla nostra storia biologico proprio come gli anelli del tronco di un albero conservano quelle della sua vita».

Gli autori dello studio hanno rilevato che la ricolorazione dei capelli era possibile solo in determinate fasce d’età e che i capelli già cresciuti non possono cambiare colore. «I nostri calcoli ci suggeriscono che i capelli debbano raggiungere una certa soglia prima di diventare grigi. Durante la mezza età, quando sono vicini a quella soglia, lo stress può spingerli oltre e provocare canizie».

«Ma non crediamo possibile scurire i capelli di un 70enne riducendone lo stress, così come è implausibile che un bambino ingrigisca nonostante una forte tensione» Lo studio ha concluso che la ricerca potrebbe ulteriormente aiutare a rivelare nuove informazioni sulla «malleabilità dell'invecchiamento umano più in generale».

