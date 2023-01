AVETE MAI SENTITO PARLARE DELLA SEXOMNIA? - E' UNA CONDIZIONE SIMILE AL SONNAMBULISMO, CHE INDUCE A COMPIERE ATTI SESSUALI DURANTE IL SONNO SENZA CHE SE NE ABBIA IL CONTROLLO NE' LA CONSAPEVOLEZZA - TRACEY COX HA INTERVISTATO UN UOMO CHE NE E' AFFETTO: "FACCIO DI TUTTO, DA BACI A TOCCATE PROFONDE ED ESTREMAMENTE APPASSIONATE DI CUI PERO' NON HO RICORDI" - "UNA VOLTA MIO PADRE HA DORMITO VICINO A ME E..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Immagina di avere un disturbo simile al sonnambulismo, in cui esegui atti sessuali senza avere il controllo o la consapevolezza di ciò che stai facendo, e in seguito ne ricordi molto poco. Si chiama sexsomnia, ed è una condizione che induce le persone a impegnarsi in attività sessuali nel sonno, senza che ne siano consapevoli.

Non sorprende che causi imbarazzo e angoscia a coloro che lo sperimentano e ai loro partner. Non è difficile immaginare il tipo di difficoltà che può creare quando si tratta di questioni relative al consenso. «Sei sicuro che questo sia reale e non solo un'ottima scusa per violentare qualcuno senza essere biasimato?» è stata una delle risposte alla mia domanda sui social media in cui chiedevo a tutti i malati di raccontarmi le loro esperienze.

È diventato subito chiaro quanto le persone siano sospettose della condizione e nessuno discute la possibilità di sfruttamento. Una diagnosi medica di sexsomnia è stata utilizzata come difesa penale in tribunale per presunti casi di aggressione sessuale e stupro. Anche se raramente. Ma studi e ricerche dimostrano che la condizione esiste e potrebbe essere più diffusa di quanto suggeriscano le statistiche perché le persone sono troppo imbarazzate per ammetterlo.

Qui, un uomo che è un sexsomniac e il suo partner mi dicono com'è convivere con questa condizione.

Sono una sexsomniac dai miei 20 anni

Dave*, 39 anni, sta con la sua attuale partner da 13 anni

«Il mio primo ricordo è stato masturbarmi nel sonno e svegliarmi rendendomi conto di cosa stavo facendo. Poi è successo con un partner e sono stato spinto via nel cuore della notte. La mattina dopo, mi ha raccontato cosa era successo e non avevo idea di quello che avevo fatto. Non è stata una scelta consapevole, sembrava che qualcos'altro avesse il controllo di me».

«Succede più frequentemente con il mio partner di lunga data, probabilmente perché non mi ferma o non mi respinge. Gli altri miei ex dicevano tipo "Vattene via, sto dormendo!" ma a lei piace il sesso ed è pronta. Sa quando succede: dice che sono molto diverso in modalità sexsomnia. Come un animale. Che non ho alcun pensiero del tipo “cosa sto facendo oppure a lei andrebbe bene questo?" Il resto del tempo sono molto rispettoso quando faccio sesso con lei».

«Apparentemente, faccio di tutto, da baci e toccate profonde ed estremamente appassionate a diteggiature molto rigorose, sia vaginali che anali. Il più delle volte, mi sono svegliato durante o ho avuto qualche ricordo dell'episodio. Ma altre volte non c'è affatto memoria. Mi sveglio e vado avanti per la mia giornata e poi il mio partner mi invia un messaggio e dice: "Ti ricordi della scorsa notte?". E io no».

«Quando ero un bambino, dormivo passeggiando e parlavo un po', penso sia un po’ la stessa cosa. Il mio fattore scatenante sembra essere l'ansia. È successo quando mi sono trasferito per la prima volta a Londra e non avevo un lavoro. È successo quando stavo per diventare un genitore ed ero preoccupato per i soldi. Raggiunge il picco quando mi sento stressato e ansioso. Non mi sento così da un po', quindi sto bene».

«So che alcune persone non pensano che sia reale, ma è reale al 100%. Non è una scusa per fare qualsiasi cosa nel sonno: non si crea solo questa condizione.

«Non mi sento in colpa perché il mio partner lo accetta. Ma a volte sembra strano e spaventoso. Mio padre e mia mamma a volte stanno con noi a Londra e non abbiamo spazio libero, quindi mio padre a volte dorme con me. Ha detto che una notte si è svegliato e io ero chino su di lui. I miei genitori lo sanno, ma questo non mi ha impedito di sentirmi mortificato: sporgermi in avanti e non rendermi conto che c'erano mia madre o mio padre nel letto, questo mi spaventa. Non mi rendo conto in quel momento chi c'è e questa è la parte che fa paura. Devo stare così attento a chi mi sto mentendo accanto».

Mi piace il 'sesso nel sonno': è intenso ed eccitante

Susannah*, 47 anni, è la compagna di Dave. Hanno un figlio insieme.

«La prima volta che è successo, mi ha afferrato la mano e me lo ha fatto masturbare così forte e velocemente che ho pensato che la mia mano sarebbe caduta. Poi si è fermato bruscamente, non ha raggiunto l'orgasmo e si è girato. I suoi occhi erano chiusi. Ho pensato: "Cos'è successo qui?". Era strano. Il giorno dopo ho detto: "Di cosa si trattava? Mi hai quasi rotto il polso!". Mi ha detto: "Per fare cosa?". Non ricordava».

«È successo un paio di volte e ho iniziato a vedere uno schema. Di solito erano circa le 2 del mattino. In un certo senso mi è piaciuto ed ero incuriosita ed è stato all'inizio della relazione che le cose erano piuttosto difficili. Non gli ho mai detto di fermarsi quando è successo, anche quando una volta mi ha ferito spingendomi troppo forte in bocca. Non so perché non sono rimasto ferma. Penso che mi sia piaciuta la crudezza. Ho anche letto che non dovevi svegliare le persone se erano sonnambule e mi chiedevo se lo stesso valesse qui».

«Ricordo il momento in cui ho capito cosa stava succedendo. Stavamo guardando House, il programma televisivo sul medico che risolve i problemi. Il medico ha diagnosticato un paziente come sessuomane. Ricordo di averlo guardato e di aver detto: "Ecco cosa sta succedendo!"».

«Il sesso è così intenso quando ha un episodio. È come avere due uomini in uno. Di solito non fa mai l'amore così. In realtà, non è fare l'amore, non è niente del genere. È selvaggio ed è anche così forte. È come se fosse sotto una specie di droga. È eccitante: l'intensità, l'adrenalina. Tenevo il lubrificante a portata di mano, non l'avrei mai allontanato. Ora lo farei se ne avessi bisogno, ma allora non volevo. Ero incuriosita. Aprivo le gambe, ci mettevo un po' di lubrificante e mi divertivo».

«Non c'è dubbio che questa sia una condizione reale. Una volta eravamo in vacanza e lui ha dovuto dividere il letto con sua mamma. Ha detto che ha cercato di arrampicarsi su di lei nel cuore della notte. I suoi genitori sanno della sua sexsomnia - ci scherziamo tutti un po' - quindi lei l'ha gestita bene e l'ha respinto ed è stata molto comprensiva su tutto.

«Un'altra volta, ha dovuto condividere un letto con suo padre e ha fatto la stessa cosa. Suo padre era completamente spaventato ed è uscito immediatamente dalla stanza e ha dormito sul divano. Cose del genere lo hanno sconvolto, ma ci ha convissuto per tutto questo tempo, quindi immagino che ci sia abituato».

«Penso che sia una cosa calmante per lui. Penso che si masturbi quando è stressato durante il giorno per scaricare la tensione. Forse il suo cervello decide che è una buona cosa da fare anche mentre dorme, se si sente ansioso».

«C'è un'altra ragione per cui non mi dispiace la sua sexsomnia. Entrambe le volte che sono rimasta incinta, è stato dopo un episodio. Ora abbiamo un bambino di sette anni per questo. Avevamo provato di tutto per avere un figlio ed solo il sesso notturno funzionava. Da allora, è successo molto meno. Penso che ora sia molto più calmo».

*Nomi modificati per l'anonimato