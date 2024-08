AVETE MESSO LE CORNA AL VOSTRO PARTNER MENTRE ERAVATE IN VACANZA? NIENTE PANICO, ECCO COSA FARE – SE È STATA SOLO UNA “SBANDATA” PER USCIRE DALLA ROUTINE E NON AVETE INTENZIONE DI ROVINARE IL VOSTRO RAPPORTO STATEVENE ZITTI. SE INVECE LA VOSTRA STORIA È IN CRISI, RIPENSATE AL VOSTRO RAPPORTO SENZA FAR SOFFRIRE TROPPO IL VOSTRO LUI O LA VOSTRA LEI...

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

La scappatella in vacanza ci sta: il tradimento, d'altra parte, fa parte di quegli errori che talvolta capitano anche alle coppie più solide e stabili. Se ci siamo lasciati andare a un amore estivo, alleggerire un po’ la coscienza si può. D'altra parte, è successo quel che proprio noi, che siamo sempre stati paladini della fedeltà, non avremmo mai pensato potesse succedere: siamo incappati nel peggiore dei peccati di coppia. […]

1 - MAL COMUNE, MEZZO GAUDIO: È PROPRIO COSI'? Iniziamo col tranquillizzare gli animi, perché di scappatella non è mai morto nessuno. Bisogna ammettere che il tradimento occasionale, che non ha implicazioni di sorta, nessun coinvolgimento, nessuna prospettiva, né numero di telefono (sia chiaro: mai dimenticare di cancellare rigorosamente ogni messaggio!) è decisamente molto gratificante.

E’ stato bello, ha di sicuro aumentato l'autostima, ma non per questo si è disposti a mettere in discussione il proprio rapporto. Difficile però mettere a tacere la coscienza sporca: ecco perché è importante saper gestire al meglio i propri sentimenti una volta tornati a casa. Dimenticare l’accaduto e rialzare l’asticella della relazione è importantissimo e fondamentale.

2 - CHIEDITI PERCHÉ È SUCCESSO: si tratta di una bella domanda a cui è difficile dare una risposta certa. Che la scappatella ci sia stata per soddisfare la voglia di trasgressione, per cercare quelle conferme che forse un po’ mancavano, oppure perché quel tizio ci piaceva, non è rilevante, anzi non importa proprio. Invece di arrovellarsi, sarebbe forse più opportuno chiedersi se nella coppia tutto va a gonfie vele con il partner oppure no. […]

3 - LA SINCERITÀ NON È SEMPRE UNA BUONA IDEA: dirlo o non dirlo? Forse è meglio puntare su un colpevole silenzio. Confessare i peccati può lavare la coscienza rendendo più il fardello più leggero, ma la consapevolezza di essere stato tradito farà soffrire terribilmente il partner. […]

4 - LA PERFEZIONE NON ESISTE: non avremmo mai pensato che potesse accadere; tuttavia, abbiamo tradito e questo ci ha fatto capire quanto possiamo essere imperfetti. Una buona ragione per ricordare prima di tutto a noi stessi che sbagliare capita a tutti. Saper perdonare gli altri è una virtù straordinaria, ma anche saper perdonare noi stessi è importante: una regola da ricordare per noi e anche per il partner, se mai ve ne sarà bisogno. […]

5 - RIFLETTI SULL'ACCADUTO PER MIGLIORARE IL RAPPORTO: piangere sul latte versato non ha senso. Piuttosto, meglio provare a capire se il tradimento, pur non voluto, può per caso tornare utile. Una imprevista scappatella, ad esempio, può darci una scossa e aiutarci a uscire dalla noia della routine, oltre a ricordarci che il nostro lui è quello con cui vogliamo stare e desideriamo stare al meglio. […]

