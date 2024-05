AVVERTITE I ROCKER: L’ALCOL AI CONCERTI NON SI PORTA PIÙ – LA NUOVA TENDENZA TRA LE NUOVE GENERAZIONI È ANDARE AI LIVE DA SOBRI: I RAGAZZI VOGLIONO GODERSI LA MUSICA SENZA PERDERE IL CONTROLLO E, PER QUESTO, SE NE SBATTONO DEL CANTANTE BELLO E MALEDETTO CHE NON SI REGGE IN PIEDI SUL PALCO – I MILLENNIAL E I RAGAZZI DELLA GEN ORMAI PERCEPISCONO L’ALCOL COME “PERICOLOSO” E PREFERISCONO EVITARLO: IGNORANO CHE SI PUÒ BERE BENE SENZA RIDURSI UNO STRACCIO…

Estratto dell'articolo di Jim Carlton per www.wsj.com

[…] I concerti rock e pop sono ben lontani dai giorni in cui Jim Morrison ubriaco fu accusato di aver mostrato un po’ troppo a un concerto dei Doors a Miami e da quando i fan ubriachi si ribellarono a Woodstock '99.

Molti concerti ora sono roba seria, almeno tra i millennial e i ragazzi della Gen Z che non hanno un grande amore per i post sbornia e i rimpianti del giorno dopo. «Vogliamo divertirci ed essere in grado di ricordare la musica» ha detto Ally Sewell, 33 anni, di Reno, Nevada, che stava sorseggiando un Aperol Spritz a basso contenuto alcolico con un amico in un bar pop-up chiamato Less is More

La coppia beveva superalcolici ai concerti, ma era molto, molto tempo fa quando erano più giovani: «Abbiamo ormai trent'anni, dobbiamo stare attenti».

Persino le rock star non si esibiscono più come i rocker fuori controllo di un tempo. «È un po' superato» ha detto il 31enne Nate Rathburn, un DJ e produttore discografico meglio conosciuto con il nome d'arte Audien.

E i festival musicali si stanno adeguando, offrendo più bevande senza alcol. I festival Lollapalooza, Austin City Limits e Bonnaroo offrono bevande analcoliche in ogni bar con nomi come Rambler, Waterloo e Liquid Death che, nonostante il nome, altro non è che acqua frizzante, tè freddo, con aromi dal lime al mango. Bonnaroo nel Tennessee ha anche un'area di campeggio chiamata SoberRoo.

La tendenza confonde i rocker più esperti. «Faccio parte della Gen X e uno dei miei colleghi più giovani della Gen Z mi ha detto che erano stati invitati a una festa in casa dove non hanno bevuto alcolici - ha detto David Slutes, 56 anni, direttore dell'intrattenimento per l'Hotel Congress , un luogo di Tucson, Arizona, che ospita spettacoli musicali – MI sarebbe sembrato strano». Eppure Slutes ha raccontare che il suo hotel ha iniziato a notare un calo del consumo di liquori pro capite prima della pandemia e da allora il fenomeno ha subito un’accelerazione, in particolare tra i giovani spettatori dei concerti.

Uno studio del 2020 della Texas State University ha rilevato che nel 2018 circa il 30% degli adulti in età universitaria tra i 18 e i 22 anni non aveva bevuto una sola bevanda alcolica nell’anno precedente, rispetto a meno di un quarto del 2002. «La generazione Z e i millennial percepiscono il consumo di alcol come meno sicuro» ha affermato Ty Schepis, professore di psicologia dello stato del Texas che ha condotto lo studio.

