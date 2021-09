TENETEVI PRONTI: È IN ARRIVO LA NUOVA LINEA DEI PRODOTTI APPLE! – LA "MELA" HA ANNUNCIATO CHE TERRÀ UN EVENTO SPECIALE IL PROSSIMO 14 SETTEMBRE ALLO STEVE JOBS THEATRE NEL CAMPUS DI APPLE PARK A CUPERTINO, PROBABILMENTE PER PRESENTARE I NUOVI MODELLI DI IPHONE 13, APPLE WATCH SERIES 7 E AIRPODS 3 – A CONFERMARE L’ECCITAZIONE PER I NUOVI PRODOTTI, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIZIA DELL’EVENTO, IL TITOLO APPLE IN BORSA È SALITO DELL'1,5%...