BABACAR COME ERIKSEN - L'EX GIOCATORE DELLA FIORENTINA, ORA IN TURCHIA ALL’AYTEMIZ ALANYASPOR, SI È ACCASCIATO DURANTE L'ALLENAMENTO PER UNO SPASMO CARDIACO: RICOVERATO D'URGENZA, NON È IN PERICOLO DI VITA, MA OVVIAMENTE IL PROBLEMA POTREBBE COMPROMETTERE L'INIZIO DELLA STAGIONE (E LA CARRIERA) - TUTTA COLPA DI UNA SORTA DI "OCCLUSIONE" CHE NON PERMETTE DI OSSIGENARE A DOVERE IL CUORE...

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Grandissima paura per El-Khouma Babacar. L’attaccante, che ha giocato anche in Italia, si è sentito male in allenamento. Ora è in Turchia, all’Aytemiz Alanyaspor: all’improvviso ha accusato un malore, si è accasciato al suolo ed è subito stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le ultime notizie, secondo la stampa turca, parlano di «spasmo cardiaco». Un problema che sarà approfondito in queste ore e che – sempre secondo quanto riporta la stampa locale – potrebbe compromettere l’inizio della stagione.

Lo spasmo cardiaco è un’improvvisa e innaturale contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici. Il tutto porta a un’istantanea riduzione di flusso di sangue (come se ci fosse un’occlusione che non permette di ossigenare a dovere il cuore). In questo momento però l’attaccante è controllato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Da ricordare che la carriera italiana di Babacar era iniziata nel 2007 con la Fiorentina, quando aveva soltanto 14 anni. Dalle giovanili ha poi debuttato in prima squadra il 14 gennaio 2010 in Coppa Italia contro il Chievo (in A il 27 febbraio contro la Lazio), collezionando 99 presenze e segnando 27 gol.

Sempre in Italia il senegalese ha vestito anche le maglie di Padova, Modena, Sassuolo e Lecce. Quello pugliese è stato il suo ultimo club prima di sbarcare in Turchia nel 2020.

