31 dic 2020 09:51

BALLANDO CON IL ROBOT – IL NUOVO VIDEO DI “BOSTON DYNAMICS” PENSATO PER FARCI RIMANERE A BOCCA APERTA PER I MIRABOLANTI TALENTI DEI LORO ROBOT FINISCE PER ESSERE L'ENNESIMO INQUIETANTE PRESAGIO DEL FUTURO CHE CI ASPETTA – NEL FILMATO SI VEDONO “ATLAS” E “SPOT” CHE BALLANO E SI SCATENANO MUOVENDOSI AGILMENTE PER AUGURARCI BUON ANNO. ORMAI SONO MEGLIO DEGLI UMANI, CHE A BREVE (QUANDO?) RIMPIAZZERANNO - VIDEO