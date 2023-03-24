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BARBARA COSTA FLASH! - PIPPAROLI DI PORNHUB, SVEGLIA: SONO APERTE LE VOTAZIONI PER GLI OSCAR DI PORNHUB 2023! VOTATE LA VOSTRA PORNOSTAR PREFERITA, AVETE TEMPO FINO AL 10 APRILE - ATTENZIONE: LE ITALIANE VALENTINA NAPPI E DANIKA MORI SONO IN NOMINATION - BUON PORNO VOTO A TUTTI - NOMINATION E CATEGORIE AL LINK HTTPS://IT.PORNHUB.COM/AWARDS-
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IL GOVERNO HA SETTE GIORNI PER NON PERDERE 19 MILIARDI DEL PNRR – PER INCASSARE LA TERZA RATA DEL RECOVERY, ENTRO FINE MESE L'ITALIA DEVE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI RICHIESTI SUGLI INVESTIMENTI. SU 221 MILIARDI MESSI SUL TAVOLO DA BRUXELLES, OGGI È STATO SPESO SOLO IL 27,9% DEL TOTALE: BISOGNA ARRIVARE ALMENO AL 39% (ALL'APPELLO MANCANO DUNQUE 25,7 MILIARDI) – STENTANO I PROGETTI SU INFRASTRUTTURE, TRANSIZIONE ECOLOGICA E SCUOLA. MENTRE SONO STATI RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI SULLE RIFORME...
CAFONALINO MILANESE – ALLA FONDAZIONE PORTALUPPI, PIERO MARANGHI METTE ALLO STESSO TAVOLO BONAGA, CACCIARI, IL PROFESSOR ARDENI E MONI OVADIA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OLTRE L’IMPOTENZA DELLA POLITICA” – NEL PUBBLICO LA MEJO INTELLIGHENZIA DELLA MADUNINA. E DOPO LE CHIACCHERE, TUTTI A INFORCHETTARE: ALLA SPAGHETTATA SI SONO AGGIUNTI MILENA GABANELLI, ANDRÉE RUTH SHAMMAH, CARLO ORSI E...
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
UN’ORA PUÒ VALERE LA VITA! - MELANIA RIZZOLI: “CHI È COLPITO DA INFARTO, ICTUS, TRAUMI, EMORRAGIE E SEPSI, SE ARRIVA ALLA OSSERVAZIONE MEDICA SPECIALISTICA ENTRO I SESSANTA MINUTI DALL’INSORGERE DELLA SINTOMATOLOGIA, HA UN’ALTA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVERE E DI VEDER RISOLTA LA PATOLOGIA IN ATTO IN MODO PIÙ CHE SODDISFACENTE - I CASI CLINICI TEMPO DIPENDENTI HANNO LA POSSIBILITÀ 4 VOLTE PIÙ ALTA RISPETTO ALLE STIME UFFICIALI DI VEDER STRONCATA OD ARRESTATA LA PATOLOGIA.."