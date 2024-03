BARI BANG BANG - SPARATORIA A SANNICANDRO DI BARI, IN PUGLIA, DOVE IERI SERA, IN PIENO CENTRO, ANGELO MICHELE DI TURI, UN PREGIUDICATO 22ENNE, È STATO RAGGIUNTO DA UNA SCARICA DI PROIETTILI AL TORACE – IL GIOVANE È RICOVERATO IN OSPEDALE E LA PROGNOSI RIMANE RISERVATA – SECONDO I TESTIMONI, A SPARARE È STATO UN UOMO. MA I CARABINIERI HANNO FERMATO UNA DONNA DI 36 ANNI E UN 16ENNE…

Sparatoria a Sannicandro di Bari, in Puglia, dove ieri sera, in pieno centro, un giovane di 22 anni, Angelo Michele Di Turi, pregiudicato, è stato raggiunto da alcuni proiettili al torace. Il giovane è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico d'urgenza e per il momento i medici preferiscono mantenere la prognosi riservata.

Si trova attualmente ricoverato al Policlinico di Bari e non vengono fornite ulteriori informazioni sul suo attuale stato di salute.

[…] i testimoni hanno riferito che a sparare sia stato un uomo ma i carabinieri hanno fermato una donna di 36 anni e un ragazzino di 16. I due sono stati accompagnati rispettivamente nel carcere di Trani e nell'Istituto Penale per Minorenni di Bari.

Gli investigatori hanno già eseguito il test dello stub sulle mani e sugli abiti dei due per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo, che potrebbero fornire indicazioni sull'autore dello sparo. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e per risalire al movente. […]

Per ora non è esclusa nessuna pista, anche se quella del delitto passionale potrebbe essere la maggiormente battuta in queste prime fasi. Quel che sembra ormai essere certo è che si è trattato di un vero e proprio agguato, anche se non è chiaro se l'obiettivo fosse solo spaventare il giovane oppure ucciderlo. Vista la precisione dei colpi, la seconda ipotesi sembra quella più plausibile