Da “la Stampa”

Anna Sorkin esce dal carcere e riappare subito sui social: «La prigione è estenuante, non ve ne rendete conto», scrive su Instagram rivolgendosi ai suoi 75.000 follower.

La finta ereditiera tedesca conosciuta nella Manhattan bene come Anna Delvey era stata condannata nel 2019 al carcere per aver rubato 200.000 dollari a banche e amici, che la credevano una miliardaria. Per anni la Sorkin si era finta un' ereditiera tedesca con un tesoro di 60 milioni di euro oltreoceano.

Una fortuna che aveva sbandierato per farsi largo nella New York dei ricchi e ci era riuscita: per anni ha vissuto nel lusso sfrenato ingannando decine di persone.

Nel 2019 però la sua bolla era scoppiata e Delvey era stata condannata al carcere.

Il processo rivelò molti dettagli della sua vita reale: non era una ricca ereditiera tedesca, ma un' immigrata russa proveniente da una famiglia della classe media.

Ora dopo aver scontato solo due anni di carcere Sorkin, a questo punto 30enne, è stata rilasciata per buona condotta ed è tornata a New York. Per la donna inizia così una nuova pagina, fatta almeno in queste battute iniziali da una rafforzata presenza sui social.

Oltre a Instagram, ha aperto un account Twitter e ha aggiornato il suo blog dalla prigione "Anna Delvey Diaries", che aveva lanciato lo scorso novembre. La sua storia e le sue vicissitudini hanno catturato e stregato l' attenzione pubblica tanto che Netflix le ha offerto 320.000 dollari per realizzare una miniserie su di lei.

