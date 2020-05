BELGIO FOLLIE - IL RITORNO DELL'EUROPA ALLA NORMALITÀ NON SARÀ UNA QUESTIONE SEMPLICE, BASTA VEDERE QUELLO CHE SUCCEDE A BRUXELLES - NEL COMUNE DI ETTERBEEK È OBBLIGATORIO INDOSSARE MASCHERINE TRA LUNEDÌ E SABATO DALLE 8 ALLE 18 SE HAI PIÙ DI 12 ANNI, MA SOLO IN STRADE SPECIFICHE DEL QUARTIERE E NON PER L'INTERA LUNGHEZZA DELLE STRADE, AD ESEMPIO, IN RUE GREY, LE MASCHERE SONO OBBLIGATORIE DI FRONTE AL NUMERO 2 E TRA I NUMERI 1 E 17…

Da bloomberg.com

Se state cercando prove del fatto che il ritorno dell'Europa alla normalità dopo la pandemia non sarà una questione semplice, quello che succede a Bruxelles vi farà drizzare i capelli.

Dopo quasi 2 mesi di ‘’detenzione’’, i residenti di Bruxelles, compresi quelli nel distretto che ospita le principali istituzioni dell'Unione europea, sono autorizzati a lasciare la casa. Vi sono tuttavia delle disposizioni tra le più kafkiane dell'UE.

Nel comune di Etterbeek, è obbligatorio indossare mascherine quando sei fuori tra lunedì e sabato dalle 8 alle 18 se hai più di 12 anni, ma solo in strade specifiche del quartiere e non per l'intera lunghezza delle strade, ad esempio, in Rue Grey, le maschere sono obbligatorie di fronte al numero 2 e tra i numeri 1 e 17.

A meno che tu non sia entro un raggio di 15 metri da una scuola, nel qual caso le maschere sono obbligatorie dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 16:30. Non è chiaro cosa accadrà alle persone di altri quartieri o ai funzionari di altri paesi dell'UE in città, se vengono sorpresi a non indossare una mascherina con l'indirizzo sbagliato.

Il primo ministro Sophie Wilmes ha dichiarato mercoledì che un divieto di movimenti non essenziali, che è stato introdotto il 18 marzo, rimarrà in vigore fino al 18 maggio. A meno che tu non voglia fare shopping, che sarà permesso a partire dall'11 maggio, o invitare quattro amici a casa tua, anche se si consiglia che li ospiterai nel tuo giardino.