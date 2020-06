BESTIE CON IL PORTAFOGLIO – LA TERRIBILE STORIA DI ZOHRA, DOMESTICA PAKISTANA DI 8 ANNI, UCCISA DAI SUOI RICCHI DATORI DI LAVORO PER AVER LIBERATO DUE PAPPAGALLI IN GABBIA – LA PICCOLA AVEVA LASCIATO LA SUA FAMIGLIA POVERA PER TRASFERIRSI A CASA DEI RICCASTRI CHE AVEVANO PROMESSO DI FARLA STUDIARE MENTRE LAVORAVA PER LORO – MA LA BAMBINA È STATA TORTURATA E…

Da "www.ilmessaggero.it"

zohra shah 1

Zohra, una bambina di otto anni che lavorava come domestica in Pakistan, è morta malmenata dai suoi datori di lavoro, una coppia benestante di Rawalpindi, in Pakistan. La bambina 4 mesi fa aveva lasciato la città di Kot Addu, nella provincia del Punjab, dove viveva con la sua famiglia molto povera per andare a lavorare in casa della ricca famiglia.

assassino di zohra shah 1

Era stata assunta per prendersi cura del loro bambino di un anno. Le avevano promesso che in cambio l'avrebbero fatta studiare, alcuni adesso sostengono che la famiglia della piccola è stata truffata. Zorha ha liberato due pappagalli in gabbia, per questo è stata picchiata. Per alcuni media locali è stato un incidente, la bambina stava dando da mangiare ai pappagalli e questi sono volati via. C'è chi parla di un gesto di sensibilità della piccola.

Ma la reazione dei datori di lavoro è stata tremenda: l'hanno picchiata e torturata fino a farla morire. Secondo il primo rapporto della polizia, quando i suoi carnefici l'hanno abbandonata in un ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma la piccola è morta il giorno stesso per le lesioni al viso, alle mani, sotto la gabbia toracica e alle gambe.

zohra shah 2

Non si esclude che abbia subito anche un'aggressione sessuale. La polizia ha inviato campioni da analizzare per confermare o meno la violenza. La polizia ha arrestato entrambi gli accusati che hanno ammesso di aver torturato la bambina perché si era fatta scappare i loro pappagalli.

zohra shah 3

Gli imputati si trovano ora in custodia cautelare Dai racconti degli imputati emerge che hanno continuato a colpirla a morte nonostante le urla e i pianti di lei, nonostante implorasse pietà. Su Twitter si è diffuso l'hashtag #JusticeForZohraShah, in tanti chiedono giustizia per la bambina e hanno diffuso dei disegni per renderle omaggio.

assassino di zohra shah 2 violenza su bambina 2 violenza su bambina 1 pappagallo