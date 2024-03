BIDEN IN-GAZATO! – SLEEPY JOE CHIEDE UN’INCHIESTA INTERNAZIONALE CHE RICOSTRUISCA LA STRAGE A GAZA E ANNUNCIA CHE GLI STATI UNITI PARACADUTERANNO AIUTI UMANITARI SULLA STRISCIA: “INSISTIAMO PERCHÉ ISRAELE MOBILITI PIÙ CAMION. NON CI SONO SCUSE” – PER IL PRESIDENTE USA L’APPOGGIO A NETANYAHU STA DIVENTANDO UN PESO POLITICO INSOSTENIBILE IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI…

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Tutti chiedono l’indagine indipendente, tutti spingono perché a Gaza entrino più aiuti «perché lì gli abitanti sono più vicini alla morte che alla vita», commenta Annalena Baerbock, la ministra degli Esteri tedesca. L’Unione Europea manda un primo segnale e decide di inviare 50 milioni di euro all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi: i fondi erano stati sospesi dopo le accuse israeliane contro l’organizzazione, secondo l’intelligence è infiltrata da uomini di Hamas [...]

Il Nord della Striscia è nel caos. Il convoglio che giovedì all’alba si è mosso lungo la costa per portare cibo alla popolazione affamata era formato da camion di fornitori privati messi insieme dall’esercito, l’Onu ha sospeso le distribuzioni in quelle aree per ragioni di sicurezza.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 15

A chiedere un’inchiesta che ricostruisca cosa sia successo sono anche gli americani, che hanno posto il veto a una risoluzione di condanna per la strage contro Israele al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ma per il presidente Joe Biden l’appoggio quasi incondizionato alla guerra ordinata da Netanyahu dopo gli assalti di Hamas sta diventando un peso politico. Biden ha annunciato che gli Stati Uniti nei prossimi giorni paracaduteranno aiuti umanitari su Gaza: «Insistiamo perché Israele mobiliti più camion. Non ci sono scuse. Dobbiamo fare di più. Le vite, di troppi bambini sono a rischio».

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

I palestinesi morti mentre cercavano di tirar giù il cibo dai camion sono oltre 110, i portavoce israeliani sostengono di non aver sparato sulla folla, solo colpi di avvertimento, le vittime — dicono — sarebbero state causate dal fuggi fuggi, calpestate o investite dai tir.

I fondamentalisti accusano l’esercito del massacro e minacciano di interrompere le trattative per una pausa nei combattimenti di 6 settimane e il rilascio di una quarantina di ostaggi israeliani in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. [...]

I jihadisti, nella guerra psicologica, ieri hanno detto che 7 sequestrati ancora a Gaza sarebbero stati ammazzati in un bombardamento israeliano, almeno altri 30 sono stati dichiarati morti in cattività dall’esercito.

aiuti umanitari lanciati sulla striscia di gaza da un aereo militare giordano truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 20 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 18 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 19 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 14

JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE