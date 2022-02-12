MARIA ANTONIETTA VENTURA MARIA ANTONIETTA VENTURA 2
SUI BINARI DELLE 'NDRINE - SECONDO LA DDA DI MILANO, LA 'NDRANGHETA SI E' INFILTRATA "NEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA" - I CLAN GESTIVANO LAVORI PER LA MANUTENZIONE GENERANDO UN SISTEMA DI INCASSI "IN NERO" PER SOSTENERE AFFILIATI DETENUTI E LE LORO FAMIGLIE - IERI GLI AGENTI HANNO ARRESTATO 15 PERSONE E SEQUESTRATO 6,5 MILIONI DI EURO: INDAGATA ANCHE MARIA ANTONIETTA VENTURA, EX CANDIDATA DI PD E M5S, ALLA REGIONE CALABRIA-
MARIA ANTONIETTA VENTURA MARIA ANTONIETTA VENTURA 2
AMORI, DOLORI E BOLLORI DI CICCIOLINA: "ORSINI FACEVA BENE IL SESSO, RICCARDO SCHICCHI NON VOLEVA DIRE CHE STAVAMO INSIEME PER NON DELUDERE I FAN - IL MIO PRIMO MARITO? UN IMPIEGATO CALABRESE. "IL PRETE DISSE: QUESTA E' LA SPOSA PIU' TRISTE CHE ABBIA MAI INCONTRATO" - JEFF KOONS? E' STATO CRUDELE. E MI HA STESO ECONOMICAMENTE" - ILONA STALLER, IN ARTE CICCIOLINA, SI RACCONTA A "SETTE" - "NON SARO' MAI COMUNISTA. QUANDO CI FU LA RIVOLTA UNGHERESE AVEVO CINQUE ANNI E I CARRI ARMATI ME LI RICORDO" - E POI RACCONTA COME IL FIGLIO LUDWIG HA SCOPERTO IL SUO MESTIERE DA PORNODIVA...
“COSA FARESTI AL MIO POSTO?”, “DOVRESTI RESTARE” – LA MORAL SUASION DI DRAGHI SU MATTARELLA NELLE ORE CONCITATE DEL VOTO SUL QUIRINALE – MARIOPIO HA CAPITO DI ESSERE VISSUTO CON FASTIDIO DAI PARTITI ED ESCLUDE DI FARE IL FEDERATORE DEI CESPUGLI DI CENTRO - MARIOPIO RESTANDO AGGANCIATO AL SUO RUOLO ISTITUZIONALE PUNTA A PROTEGGERE IL SUO GOVERNO DALLE BEGHE CHE VERRANNO IN CAMPAGNA ELETTORALE – LA STILETTATA A TAJANI
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
FLASH! CHE TRIMURTI! C'È ANCHE UN IMBACUCCATO SILVIO BERLUSCONI, IN COMPAGNIA DELLA FIDANZATA MARTA FASCINA E DEL FIDO GALLIANI, IN TRIBUNA A GUSTARSI LE 4 PERE CHE IL SUO MONZA HA RIFILATO ALLA SPAL. IL CAV E' TORNATO ALLO STADIO DOPO DUE ANNI (ANCHE IN QUELL'OCCASIONE IL MONZA AVEVA CALATO UN POKER)
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...