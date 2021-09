“IL POTERE DI QUELLI CHE HANNO LA CHIAVE DEL CESSO” – NANCY BRILLI VIENE RIMBALZATA A VENEZIA E SBROCCA SUI SOCIAL PER IL TRATTAMENTO NON CERTO DA STAR: “NON È ARRIVATA LA MACCHINA A PRENDERMI E SONO ANDATA A PIEDI. TRECENTO METRI INFINITI TRA LA GENTE, TRA SELFIE E ABBRACCI. CI DOVREBBERO ESSERE DEI BODYGUARD CHE TI ACCOMPAGNANO PER FARTI ARRIVARE IN TEMPO. ARRIVO E MI DICONO CHE DEVO ENTRARE DA DIETRO. EH NO, DA DIETRO CI ENTRA TUA SORELLA…” - VIDEO