IL BIVIO SENZA USCITA DI CONTE: DOVE VA, SBAGLIA - NEGLI ULTIMI GIORNI, L’EX PREMIER E DRAGHI SI SONO SENTITI PIÙ VOLTE AL TELEFONO PER PROVARE A TROVARE UN PUNTO DI CADUTA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, IN PARTICOLARE SUI REATI DI MAFIA - MA L’AVVOCATO DI ALPA, COMUNQUE VADA, USCIRÀ SCONFITTO: SE ACCETTA IL COMPROMESSO E UNA (PICCOLA) PARTE DEI GRILLINI VOTA CONTRO, SARÀ DELEGITTIMATO ANCORA PRIMA DI ESSERE INTRONATO LEADER. SE INVECE SFANCULA IL GOVERNO, DOVRÀ ASSISTERE ALLA SCISSIONE DEI GOVERNISTI

DETTO, SFATTO! – RETROSCENA: PERCHE' CONTE HA SMENTITO TRAVAGLIO

TELEFONATE DI MEDIAZIONE CONTE-DRAGHI POSSIBILE L'ACCORDO SUI REATI DEI BOSS

Francesco Grignetti e Ilario Lombardo per "la Stampa"

Ultimi cinque giorni per trovare un compromesso sulla giustizia, dato che venerdì si va in Aula alla Camera e lì si vota. I grillini stanno lavorando per affinare le loro proposte; tra martedì e mercoledì Giuseppe Conte sarà in Parlamento per spiegarle ai suoi e convincerli. Intanto è sempre in funzione il filo diretto del nuovo capo del Movimento 5 stelle con Mario Draghi.

Conte è abbastanza certo che il premier e la ministra Guardasigilli Marta Cartabia non si opporranno alla mediazione sui reati di mafia. Da parte sua, si guarda bene dal porre ultimatum. L'ex premier, anzi, ha ufficialmente smentito «Il Fatto Quotidiano» che scriveva che avrebbe ritirato la fiducia al governo se il presidente del Consiglio non avesse acconsentito alle proposte di modifica del M5S alla riforma del processo penale, con riguardo soprattutto ai tempi dell'improcedibilità, e al perimetro dei reati esclusi dalla tagliola.

Dopo il faccia a faccia di lunedì scorso, Draghi e Conte si sono sentiti più volte al telefono. Il capo del governo ha mostrato disponibilità e il predecessore ha apprezzato. Anche per i modi e la sincerità del premier quando ha spiegato di «dover tener conto di tutti i partiti della maggioranza» e quindi anche delle richieste, contrapposte a quelle dei Cinque stelle, di Forza Italia, Lega e Italia Viva. In una logica di coalizione non si potrebbe fare altrimenti, è stato il ragionamento.

Per Conte però deve valere la salvaguardia di un principio, sul quale l'ex banchiere stesso si è detto d'accordo: la legge non può passare per una sanatoria né, soprattutto, per una norma salva-mafiosi. Fonti vicine a entrambi confermano che l'intenzione è di trovare una strada per poter tener fuori i reati di mafia dall'improcedibilità o quantomeno per concedere più tempo alle diverse fasi del processo. Il governo è più che disposto, ad esempio, ad una norma transitoria che dia più tempo prima che scattino le tagliole previste in corti d'appello e in Cassazione.

Dal Pd, dove per primi l'hanno ipotizzato, lo definiscono un «atterraggio morbido» della riforma, che potrebbe diventare esecutiva nel 2024 (i grillini chiedono il 2025). È chiaro a tutti, comunque, che nella maggioranza vige la regola del reciproco sospetto. Perciò i margini di Draghi sono stretti. Matteo Renzi, al solito, è sprezzante: «I Cinquestelle sono il nuovo attack: dove si siedono, si incollano.

Oggi mi chiedevano se sono preoccupato che Conte tolga la fiducia al governo. Ma Di Maio, quando mai si schioda?» . Anche Forza Italia è pronta a calare i suoi veti: «Il testo Cartabia - dice Roberto Occhiuto, capogruppo alla Camera - non è quello che Forza Italia sognava, ma è un compromesso di buon senso. Conte dimostri di essere all'altezza e non un arruffapopolo».

E dice anche Enrico Costa, Azione: «L'intesa deve necessariamente rispettare l'impianto approvato in consiglio dei ministri». E poi c'è Matteo Salvini in agguato. La raccolta firme per i referendum sta andando bene, ma non benissimo. Sono state annunciate 350mila firme, molto lontane dall'obiettivo del milione. E siamo alle porte di agosto.

