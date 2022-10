19 ott 2022 17:33

BOMBA O NON BOMBA ALL'UNIVERSITÀ DI BARI IL WEEKEND È SACRO - LA SEGRETERIA DELL'"UNIBA" CI HA MESSO DUE GIORNI E MEZZO PER DARE L'ALLARME BOMBA ED EVACUARE GLI STUDENTI - LA MAIL DI MINACCIA ERA ARRIVATA SABATO MATTINA QUANDO I DIPENDENTI ERANO A CASA PER IL FINE SETTIMANA - LUNEDÌ, TORNATI IN UFFICIO, CI HANNO MESSO MEZZA GIORNATA PER LEGGERE LA MAIL E CHIAMARE I CARABINIERI...