BORIS MIGLIORA MA IL REGNO NO – IERI IN GRAN BRETAGNA RECORD DI MORTI: QUASI MILLE IN PIÙ RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE E IN TOTALE SUPERANO I 7MILA. I CONTAGI SONO SALITI OLTRE 60MILA E AL PICCO SECONDO GLI ESPERTI MANCA ALMENO UNA SETTIMANA AL PICCO – IL RUOLO DEL RAMPANTE CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE RISHI SUNAK, CHE CERCA DI FARE OMBRA AL REGGENTE DOMINIC RAAB…

Boris Johnson resta in terapia intensiva al St Thomas hospital di Londra, in condizioni "clinicamente stabili" dopo l'aggravamento dei sintomi del suo contagio da coronavirus e "risponde ai trattamenti". Lo rende noto in un aggiornamento quasi identico a quello di ieri un portavoce di Downing Street, precisando che il primo ministro britannico non è in grado al momento "di lavorare", ma può "contattare chi vuole": e quindi è cosciente.

BoJo combatte e migliora ma in Gran Bretagna è record di morti - Boris Johnson "è un combattente", aveva detto ieri Dominic Raab, il ministro degli Esteri chiamato a vestire i panni del supplente. E le ultime notizie ufficiali dal St Thomas Hospital di Londra sembrano confermarlo: il premier britannico resta ricoverato in terapia intensiva, tra i malati gravi colpiti dal coronavirus in un Regno Unito che proprio oggi fa segnare un triste record di quasi 1000 morti i più; ma "la sua condizione sta migliorando", ha annunciato Rishi Sunak, 39enne cancelliere dello Scacchiere e rampante numero 3 del governo, protagonista della conferenza stampa di stasera a Downing Street. E' toccato a lui dare i primi barlumi di buone notizie da giorni a un Paese sotto shock.

Le decisioni, intanto, restano affidate al voto "collettivo" del gabinetto, sotto la guida di Raab, ma con Sunak - astro nascente proiettato alla guida dell'economia nazionale da Dominic Cummings, la sulfurea eminenza grigia di Downing Street a sua volta alle prese col Covid-19 - in posizione d'immediato rincalzo, a quanto è dato capire. E si tratta di decisioni cruciali sullo sfondo di un Paese che vede i contagi registrati salire oltre 60.000: forse "non fuori controllo" rispetto alla stabilizzazione della curva evocata dai consiglieri scientifici del governo; ma con ben 938 morti in più in 24 ore, e ad almeno una settimana ancora dal picco previsto sull'isola.

