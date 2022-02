8 feb 2022 16:50

LE BRUTTE ABITUDINI NON "GAMBIANO" MAI – A FIRENZE, UN CITTADINO DEL GAMBIA, IRREGOLARE, SENZA FISSA DIMORA E CON PRECEDENTI È STATO ARRESTATO PER AVER PICCHIATO A SANGUE UNA DONNA MENTRE STAVA ANDANDO A LAVORARE, SPACCANDOLE IL NASO E FACENDOLE SALTARE TRE DENTI – L’UOMO ERA STATO DENUNCIATO APPENA POCHI GIORNI PRIMA PER UN EPISODIO ANALOGO, E NEL 2017 ERA PERSINO STATO ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO, PER AVER PRESO A SPRANGATE IN TESTA UN UOMO AL QUALE AVEVA CHIESTO UNA SIGARETTA...