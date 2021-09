I BULLI DELLA MONNEZZA - A ROMA, UN UOMO È STATO PICCHIATO DA DUE PERSONE CHE AVEVA RIMPROVERATO PER AVER BUTTATO DEL MATERIALE EDILE IN STRADA – GLI AGGRESSORI SONO PADRE E FIGLIO DI CERVETERI, GIÀ NOTI ALLE FORZE DELL’ORDINE, CHE ERANO VENUTI A TROVARE DEI PARENTI NELLA CAPITALE E CON L'OCCASIONE AVEVANO PENSATO BENE DI DISFARSI DEI CALCINACCI CHE AVEVANO A CASA…

R.Tro. per “il Messaggero”

«Ma che fate? Non è questo il luogo dove gettare calcinacci». Un romano di 58 anni mentre passeggiava domenica scorsa su via del Trullo verso le 21.30 si è imbattuto in due uomini che stavano scaricando da un furgone materiale edile in strada. Non si è voltato dall'altra parte, ma spinto da dovere civico li ha rimproverati. Ha fatto anche il gesto di prendere il cellulare per far capire loro che li avrebbe fotografati.

I due invece di andarsene con i calcinacci hanno reagito pesantemente e iniziato ad offenderlo. Poi si sono avvicinati e dato che lui insisteva con i rimproveri lo hanno malmenato: uno lo ha bloccato, l'altro lo ha picchiato. I due, padre e figlio, sono riusciti così a rubargli il cellulare perché temevano che avesse loro scattato già una foto. Una volta in possesso dello smartphone sono fuggiti gettando poco dopo dall'auto in corsa il cellulare.

I carabinieri della Stazione Roma Trullo dopo la denuncia sporta dal 58enne e grazie alle telecamere presenti lungo tutta via del Trullo sono risaliti alla targa del furgone e all'identità dei due malviventi, convocati e riconosciuti dalla vittima. Si tratta di padre e figlio, romani, di 28 e 52 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere di lesioni personali in concorso, rapina aggravata in concorso e danneggiamento.

A quanto pare i due, residenti a Cerveteri, erano venuti a trovare dei parenti a Trullo e con l'occasione avevano pensato bene di disfarsi dei calcinacci che avevano a casa scaricandoli per strada. Entrambi con precedenti alle spalle non hanno esitato a malmenare quell'uomo che ha solamente fatto il suo dovere, invitandoli a non gettare rifiuti in strada.

L'uomo nella concitazione degli eventi non ha fatto in tempo é a scattare le foto né a chiamare il 112, cosa che forse lo avrebbe preservato dall'aggressione. Ma ha comunque coraggiosamente detto a quei due che stavano sbagliando, pagando il suo gesto con contusioni, percosse e la rapina e il danneggiamento del telefono.

Qualcuno si è affacciato, ma è stato lui a denunciare e permettere ai carabinieri di rintracciare nel giro di pochi giorni gli zozzoni che si erano portati i calcinacci da casa. Va detto, che lungo tutta via del Trullo sono posizionate 17 telecamere.