23 ago 2019 18:39

BUTTATE LA CHIAVE – UN 46ENNE TREVIGIANO È STATO ARRESTATO PER AVER VIOLENTATO LA FIGLIA DI DUE ANNI E MEZZO E AVER PUBBLICATO I VIDEO DEGLI STUPRI SU UNA CHAT PER PEDOFILI – L’ORCO È STATO INDIVIDUATO GRAZIE ALLA POLIZIA AUSTRALIANA CHE, INDAGANDO SUI SITI NEL DARK WEB, HA RINTRACCIATO I FILMATI DOVE COMPARIVA L’UOMO OLTRE AL NUMERO DI TARGA DI UN'AUTO - SALVINI: "NON SCRIVETE PADRE, E' UN VERME..."