4 nov 2022 19:09

BYE BYE COMPAGNA MORATTI – L'ACCOUNT TWITTER DELLA LEGA HA DIFFUSO UNA FOTO DI LETIZIA MORATTI CON FALCE E MARTELLO IMPRESSI SULLA FRONTE E IL COMMENTO: “HA SCELTO DI VIRARE A SINISTRA E DI NON OCCUPARSI DEI LOMBARDI PER DISTRAZIONI POLITICHE? BYE BYE” – AL CARROCCIO HANNO PRESO MALISSIMO LE DIMISSIONI DI “MESTIZIA” E LA SUA DECISIONE DI SCENDERE IN PIAZZA CON RENZI E CALENDA (NON PROPRIO DEI COMUNISTI...) PER LANCIARE LA CORSA AL PIRELLONE...