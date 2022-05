27 mag 2022 10:05

UN CALIFFO TIRA L’ALTRO – NEL GIRO DI POCHI MESI, LO STATO ISLAMICO HA PERSO DUE CAPI: ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURASHI, UCCISO IN UN RAID AMERICANO IN SIRIA, E IL QUASI OMONIMO ABU AL-HASAN AL-HASHIMI AL-QURASHI, ARRESTATO IERI A ISTANBUL. LA POLIZIA TURCA LO HA PRESO “SENZA SPARARE COLPI D’ARMA DA FUOCO”. QUINDI CI VOGLIONO FAR CREDERE CHE UNO DEGLI UOMINI PIÙ RICERCATI AL MONDO NON AVEVA NEMMENO UNA GUARDIA ARMATA E SI È ARRESO SUBITO? QUALCOSA NON TORNA…