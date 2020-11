IL CALVARIO DI MARQUEZ: RISCHIA DI PERDERE ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE CON LA TERZA OPERAZIONE (E LA HONDA POTREBBE PENSARE A DOVIZIOSO) - IL BRACCIO INFORTUNATO A LUGLIO, E OPERATO DUE VOLTE, NON MIGLIORA: UN NUOVO INTERVENTO COMPORTEREBBE UN RECUPERO LUNGHISSIMO. IL GRUPPO GIAPPONESE SAREBBE COSTRETTO A RIVEDERE I SUOI PIANI...

Paolo Lorenzi per corriere.it

Nei giorni scorsi l’aveva annunciato lui stesso: «Non tornerò a correre per questa stagione». Marc Marquez aveva confermato le voci che da tempo s’inseguono sulla lentezza del suo recupero, innescato dalla doppia operazione al braccio destro, e agli amici ha confidato di essere messo peggio di quanto sperasse.

Una lentezza sospetta, secondo alcuni giornali spagnoli, che adesso sembrano trovare conferma nelle notizie diffuse dal sito The-Race.com e riprese in Italia dalla Gazzetta dello Sport. Marquez sembrerebbe destinato a una terza operazione, ventilata nelle settimane scorse e sempre smentita da Hrc (ma con poca convinzione dal team manager Honda Alberto Puig che aveva detto di non sapere nulla di preciso).

Secondo le fonti consultate da The-Race, le due successive operazioni effettuate applicando una piastra metallica avrebbero compromesso la formazione del callo osseo. Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, il professor Porcellini che aveva operato a giugno

Andrea Dovizioso ha spiegato: «L’omero distale è molto sollecitato biomeccanicamente nelle rotazioni, ancor più in un motociclista.

La frattura omerale con un terzo frammento, poi, è ancor più sollecitata da tali forze che devono essere ben bilanciate da un’ottima osteosintesi, ossia la stabilità meccanica della placca». In altre parole, la guarigione richiederebbe tempi lunghi e probabilmente la necessità di un terzo intervento con il quale inserire una nuova placca rinforzando contemporaneamente l’osso con l’inserto di materiale cosiddetto di banca (osso di cadavere) e midollo osseo prelevato dalla cresta iliaca con fattore di crescita nel sangue.

Marquez in questi mesi avrebbe consultato diversi specialisti ma la strada per una completa ripresa della funzionalità del braccio richiederebbe comunque un lungo percorso di recupero. Nel caso di un terzo intervento anche sei mesi per ritrovare la condizione necessaria.

Un guaio enorme per il campione, infortunatosi in gara il 19 luglio a Jerez. Il suo tentativo di rientrare in gara la domenica successiva, fresco di operazione, ha di fatto creato la premessa di un secondo intervento, e ai problemi potrebbero aver contribuito anche gli sforzi fatti in palestra per accelerare la ripresa del tono muscolare del braccio lesionato. Marquez rischia pertanto di dover saltare i primi test del 2021 in programma in Malesia a fine febbraio. Ma ancora più vedrebbe compromesso l’inizio della stagione.

Ipotesi Dovizioso in Honda

Alla Gazzetta dello Sport il suo manager Emilio Alzamora ha liquidato la faccenda con poche parole: «Quando avremo qualcosa da dire lo faremo sapere». La Honda nel frattempo sembra che abbia contatto Cal Crutchlow (in forza alla Honda Lcr) per un’eventuale sostituzione. Ma il pilota inglese, licenziato dalla Hrc, sta chiudendo un accordo con Yamaha per il test team.

Di recente c’era stato un contatto con Andrea Dovizioso, richiesto come collaudatore anche da Marquez, ma non se n’è fatto nulla per l’opposizione della Casa giapponese alla sua richiesta di poter correre alcune gare di motocross. Dovizioso nei giorni scorsi ha annunciato di volere prendersi un anno sabbatico, ma in una situazione d’emergenza, se il problema Marquez dovesse rivelarsi in un tutta la sua drammatica portata, forse le due parti potrebbero anche provare a riparlarne.

