28 ago 2024 13:13

CAMBIA MUSICA, O TE LE SUONO - DURANTE UNA FESTA IN PIAZZA A MANDELA, VICINO ROMA, CINQUE GIOVANI NORDAFRICANI HANNO PICCHIATO IL DJ, "COLPEVOLE" DI SUONARE CANZONI CHE NON PIACEVANO LORO: "BASTA THE KOLORS E ANNALISA, VOGLIAMO MUSICA TUNISINA" - IL GRUPPETTO, COMPLETAMENTE UBRIACO, HA MOSTRATO ALLO SVENTURATO DISK JOCKEY IL BRANO DA RIPRODURRE, LUI SI E' RIFIUTATO ED È PARTITO IL PESTAGGIO - I CINQUE SONO STATI DENUNCIATI PER RISSA...