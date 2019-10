CAMION DI MORTE – MISTERO NEL REGNO UNITO PER IL RITROVAMENTO DI TRENTANOVE CADAVERI IN UN CONTAINER DI UN TIR A THURROCK, NELL'ESSEX: I CORPI SONO DI 38 ADULTI E DI UN ADOLESCENTE – DALLE PRIME INDAGINI PARE CHE IL CAMION PROVENGA DALLA BULGARIA E SIA ENTRATO NEL PAESE SABATO SCORSO: UN 25ENNE IRLANDESE È STATO ARRESTATO PER…

Trentanove cadaveri sono stati trovati in un container di un camion a Thurrock, nell'Essex, in Regno Unito. Gli investigatori hanno specificato che si tratta di 38 corpi di adulti e uno di un adolescente. La scoperta è stata fatta al Waterglade Industrial Park di Grays, nella notte tra martedì e mercoledì. Il camionista di 25 anni, un uomo dell'Irlanda del Nord, è stato fermato per sospetto omicidio.

«Le indagini sono in corso per stabilire cosa è successo – ha detto il sovrintendente capo Andrew Mariner - Stiamo identificando le vittime, tuttavia prevedo che questo potrebbe essere un lungo processo. Riteniamo che il camion venga dalla Bulgaria ed sia entrato nel paese a Holyhead sabato 19 ottobre. Abbiamo arrestato il camionista in relazione all'incidente»

