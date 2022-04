IL CANTANTE REGGAE EDDY GRANT E' RIUSCITO A PORTARE TRUMP IN TRIBUNALE! - L'ARTISTA HA CITATO IN GIUDIZIO L'EX PRESIDENTE PER L'USO IMPROPRIO DELLA SUA HIT, "ELECTRIC AVENUE", IN UNO SPOT ELETTORALE DEL 2020 - GRANT RIVENDICA LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT E CHIEDE 300 MILA DOLLARI DI DANNI, E I LEGALI DI TRUMP NON SONO RIUSCITI A FAR ARCHIVIARE LA CAUSA - COSI' SE NON TROVERANNO UN ACCORDO ENTRO IL 21 GIUGNO, I DUE DOVRANNO TESTIMONIARE...

Dagotraduzione dal Guardian

donald trump

Il cantante reggae Eddy Grant potrebbe riuscire dove il procuratore generale dello stato di New York e altre figure potenti hanno fallito, costringendo Donald Trump a rispondere a domande sotto giuramento in un procedimento legale.

Grant ha citato in giudizio l'ex presidente per l'uso della canzone Electric Avenue in una pubblicità nel 2020. Nello spot, la canzone di Grant viene riprodotta sopra un filmato di Joe Biden che viaggia lentamente in un vagone, dopo che un treno con Trump è passato ad alta velocità. Si sentono anche le osservazioni di Biden.

Secondo la causa di Grant: «Al 1° settembre 2020, il video era stato visto più di 13,7 milioni di volte; il tweet contenente il video aveva ricevuto "mi piace" più di 350.000 volte, ritwittato più di 139.000 volte e aveva ricevuto quasi 50.000 commenti».

donald trump

Grant rivendica la violazione del copyright e chiede 300.000 dollari di danni. Trump non è riuscito a far archiviare la causa.

Gli avvocati dell'ex presidente hanno rivendicato il fair use, affermando che l'annuncio era satirico, esente dalla legge sul copyright e utilizzava filmati ripubblicati senza conoscerne l'origine. Hanno anche affermato che Trump non può essere citato in giudizio a causa della «immunità presidenziale assoluta».

Lo scorso settembre, il giudice John Koeltl ha scritto: «Gli imputati non hanno offerto alcuna giustificazione per il loro ampio prestito».

Eddy Grant

Questa settimana, in una lettera al giudice riportata da Business Insider, l’avvocato di Grant ha affermato di aver scritto «con il consenso degli imputati Donald J Trump per President Inc… per richiedere una proroga di 60 giorni per il completamento delle parti».

Lo scambio di documenti è stato completato, si legge nella lettera, ma «è necessario ulteriore tempo per programmare e raccogliere le deposizioni di entrambe le parti».

Se il caso non viene risolto e viene concordata una nuova udienza, Trump e Grant dovranno depositare entro il 21 giugno.

Intanto a New York, Letitia James, il procuratore generale dello stato, sta cercando di costringere Trump a partecipare alla deposizione nella sua indagine civile sulle sue pratiche commerciali. Questa settimana, James ha chiesto a una corte d'appello di confermare una sentenza che richiedeva all'ex presidente di rispondere alle domande sotto giuramento.

donald trump

James, che vuole anche la deposizione di Donald Trump Jr e Ivanka Trump, ha affermato di aver scoperto prove che l'organizzazione Trump potrebbe aver sbagliato il valore delle attività sui rendiconti finanziari per più di un decennio.

Trump è salito alla ribalta negli anni '80. Così ha fatto Grant.

Electric Avenue è stato un successo nel 1983, e ha raggiunto il secondo posto in classifica nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Discutendo su come l'ha scritta, Grant ha detto al Guardian nel 2018: «Le mie grandi canzoni, come Electric Avenue, tendono ad arrivare rapidamente. È come visitare il bagno: devi proprio andare».

Guarda caso, Electric Avenue è una canzone politica.

«Avevo visto le rivolte di Brixton in televisione», ha detto Grant. «Avevo visto le rivolte di Notting Hill iniziare qualche anno prima».

donald trump

«Ho scritto: 'Ora per strada c'è violenza' e la canzone è sgorgata da lì. Ho parlato con politici e persone ad alto livello della mancanza di opportunità per i neri».