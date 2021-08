CAPITALE BESTIALE – A ROMA, IN ZONA MONTE MARIO, UN CINGHIALE MORTO È RIMASTO IN STRADA PER ORE PRIMA DI ESSERE RIMOSSO. IL RENZIANO MICHELE ANZALDI SI INCAZZA: “È L'EPILOGO DI UN PROBLEMA NON AFFRONTATO DA TROPPO TEMPO E RIMANDATO. AVEVO GIÀ DETTO CHE SAREBBE SUCCESSO QUALCOSA O CHE QUALCUNO COME TEMO SIA STATO ABBIA INIZIATO AD AVVELENARE I CINGHIALI. SAREBBE GRAVE MA..."

Choc a Roma in zona Monte Mario per un cinghiale morto rimasto in strada per ore prima di essere rimosso. In via Igea, nel quartiere di Monte Mario, il risveglio non è stato dei migliori. I residenti che sono scesi in strada, all’altezza del civico 12, hanno infatti dovuto condividere il marciapiede con una carcassa di un cinghiale.

Della vicenda si è occupato anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva che già lo scorso 11 agosto sui social aveva denunciato il problema: «Il cinghiale morto a Monte Mario e’ l’epilogo di un problema non affrontato da troppo tempo è rimandato. Avevo già detto che sarebbe successo qualcosa o che qualcuno come temo sia stato abbia iniziato ad avvelenare i cinghiali. Sarebbe grave, ma sarebbe il frutto di una non risposta ai cittadini esasperati. E se invece si trattasse di un incidente con un’auto la stessa cosa poteva succedere con una moto e molto probabilmente, come già accaduto, sarebbe morto anche il conducente. E’ ora di affrontare il problema".