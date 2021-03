CAPRI E CAVOLI /2 – CI SCRIVE UN ANONIMO CAPRESE: "L’INCHIESTA SULLA DEVASTAZIONE DELL’AREA DEI FARAGLIONI PER PESCARE I DATTERI PROIBITI CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO DI 12 PERSONE E’ DEL 2019. OGGI L’INTERA ZONA È SUPER ATTENZIONATA, QUINDI IL DISASTRO AMBIENTALE È STATO FATTO NEGLI ANNI PRECEDENTI. LA PROBLEMATICA NASCE ANCHE DA UN NUMERO IMPRECISATO DI IMBARCAZIONI CHE ARRIVANO SULLE COSTE CAPRESI. CI VORREBBERO PIÙ…"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/capri-cavoli-sfregiati-faraglioni-pescare-datteri-proibiti-12-264783.htm

Riceviamo e pubblichiamo da Anonimo Caprese

CAPRI FARAGLIONI DATTERI 1

L’inchiesta è del 2019. Dal 2019 ad oggi, l’intera area Faraglioni è super attenzionata, quindi il disastro ambientale è stato fatto negli anni precedenti.

La problematica nasce anche da un numero imprecisato di imbarcazioni (gozzi in particolare) che arrivano sulle coste capresi con la scusa di escursioni che tali non sono, perché sono quasi tutti interessati alla pesca dei famosi datteri, e che non vengono controllate.

CAPRI FARAGLIONI DATTERI 3

Ci vorrebbero più motovedette di Capitaneria e GdF da impiegare intorno alle nostre coste durante i mesi estivi.

Capri nel periodo estivo viene attaccata da gozzi, e motoscafi, tipo pirati, da ogni parte del golfo.

Ischia, Procida, Napoli, Sorrento, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia,

Vico Equense, Metà di Sorrento, Nerano, Positano, Amalfi, Salerno.

CAPRI FARAGLIONI DATTERI

Aggiungi a tutto questo, oltre 500 imbarcazioni di residenti isolani, cosa per cui a luglio ed agosto il mare non si vede più. Se non pattugliano le nostre coste c’è e ci sarà sempre più anarchia.

CAPRI FARAGLIONI DEVASTATI