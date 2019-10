CARA MEGHAN, CON CHI TE VA VUOI PRENDERE? IL "DAILY MAIL" PASSA AL CONTRATTACCO E NELLA BATTAGLIA CON I SUSSEX SCHIERA THOMAS MARKLE – IL CONTENUTO DELLA LETTERA CHE L’ATTRICETTA HA INVIATO AL PADRE NON È STATO TRAFUGATO, MA È STATO RESO NOTO DA THOMAS: «DOVEVO DIFENDERMI DOPO L’ARTICOLO DI “PEOPLE” IN CUI ALCUNI AMICI DI MIA FIGLIA PARLAVANO DI CONTENUTI CONCILIANTI. E INVECE…” (VIDEO)

E adesso è ora del contrattacco. Dopo il comunicatodi Meghan Markle in cui annunciava la querela nei confronti del Mail on Sunday, il giornale risponde alla duchessa, facendo intervenire direttamente il padre. Nessuna sottrazione di materiale privato, a rivelare alla stampa parti della missiva che Meghan ha inviato al papà, è stato proprio Thomas Markle che adesso interviene per chiarire i motivi che l’hanno spinto a renderla pubblica.

Thomas, infatti, ha dichiarato di essere stato spinto dalle dichiarazioni di alcuni amici di Meghan, dopo aver tenuto segreto il contenuto e non aver avuto intenzione di renderlo pubblico.

Thomas Markle ha ricevuto la missiva di cinque pagine scritta a mano dalla figlia tramite FedEx nell'agosto 2018. Profondamente ferito, ha promesso di mantenerla privata. Sarebbe rimasto un suo segreto se la sua esistenza non fosse stata rivelata da un anonimo "amico di vecchia data" di Meghan in un articolo sulla rivista "People" di febbraio.

L'amico di Meghan ha descritto la lettera come amorevole e conciliante, dicendo: «Dopo il matrimonio gli ha scritto una lettera. Lei ha scritto: "Papà. Ho il cuore spezzato. Ti amo, ho un padre. Per favore, smettila di vittimizzarti attraverso i media in modo che possiamo sistemare il nostro rapporto».

All'epoca si era ipotizzato che Meghan avesse autorizzato i suoi amici a informare la rivista, cosa che né lei né il Palazzo hanno mai negato. Quel che è certo è che Markle ha visto la lettera in modo molto diverso, dicendo che non c’era alcun tentativo di sanare il loro rapporto e l’ha vista come "un addio finale".

Ieri sera, Markle, 75 anni, ha parlato per la prima volta da quando sua figlia ha pubblicato la comunicazione della querela: «Ho deciso di rendere pubbliche parti della lettera a causa dell'articolo degli amici di Meghan sulla rivista People. Dovevo difendermi. Ho pubblicato solo parti della lettera perché altre parti erano così dolorose. La lettera non mi sembrava amorevole».

In precedenza aveva detto al Daily Mail: «La lettera è stata presentata in un modo diffamatorio e il suo contenuto non era vero. È stata presentata come un testo amorevole in cui Meghan sperava di recuperare una relazione. Ma non è affatto così. Ho il diritto di difendermi».

Markle ha dichiarato di essere stato "devastato" quando l'esistenza della lettera è stata resa pubblica. E di essere anche arrabbiato perché qualcuno aveva insinuato che era stato pagato per rendere pubbliche parti del contenuto. «Quando ho aperto la lettera speravo fosse il ramo d'ulivo che desideravo ardentemente. Mi aspettavo un percorso per la riconciliazione. Invece è stato profondamente doloroso. Ero così devastato che non avrei voluto mostrarlo a nessuno e non lo avrei mai fatto, se non fosse stato per il pezzo della rivista People, il che significava che dovevo rendere note delle parti per difendermi».

Markle spera ancora che sia una riconciliazione con la figlia: «Non riconosco Meghan nella persona che ha scritto la lettera, ma amo ancora mia figlia. Basterebbe una telefonata e questa follia si fermerebbe». Il Daily mail ha sottolineato che Thomas Markle non è stato pagato per le sue dichiarazioni.

