CARI NO VAX, LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE – IN ITALIA LA CURVA DEL CONTAGIO STA SCENDENDO ED È TUTTO MERITO DEI VACCINI: L’RT È STABILE ALLO 0,83%, L’INCIDENZA DEI CASI È SCESA SOTTO I 50 PER 100 MILA ABITANTI, E SOLO 5 REGIONI SONO ANCORA SOPRA QUELLA SOGLIA. ANCHE NELLE “PIÙ GIOVANI C'È UNA SITUAZIONE DI DECRESCITA, ECCETTO IN QUELLA 0-9 ANNI” – 82,62% DELLA POPOLAZIONE HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE E NELL’ULTIMA SETTIMANA C’È STATO UN AMENTO DI 174MILA PERSONE IMMUNIZZATE. UN DATO CHE…

Mariolina Iossa per il “Corriere della Sera”

Vaccini

La curva sta scendendo - ieri nel nostro Paese i casi sono stati 3.797 e 52 i decessi - ed è in atto in tutta Europa una decrescita che in Italia «è ancora più sostenuta». Lo ha detto Silvio Brusaferro alla conferenza stampa settimanale della cabina di regia, durante la quale ha anche informato sull'Rt, sostanzialmente stabile allo 0,83%, e soprattutto sull'incidenza dei casi che è scesa sotto i 50 per 100 mila abitanti, e solo 5 regioni sono ancora sopra quella soglia.

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Riguardo alle fasce di età, anche nelle «più giovani c'è una situazione di decrescita, eccetto in quella 0-9 anni», ha aggiunto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che però avverte: sono ancora milioni gli italiani over 50 che non si sono vaccinati. I numeri più aggiornati rispetto a questa fascia di età, ovvero 50-59, arrivano dalla struttura del generale Figliuolo. Si tratta di oltre 3 milioni e 200 mila persone, l'11,7% della popolazione complessiva di questa fascia d'età. Notizia importante, nell'ultima settimana c'è stato un aumento di 174 mila persone vaccinate, e siamo ormai all'82,62% di popolazione vaccinata con almeno una dose.

vaccini

L'aumento più significativo c'è stato tra gli over 30 e da lunedì a giovedì sono state somministrate in media 80.500 prime dosi al giorno. Le differenze più significative si registrano nelle fasce d'età tra i 30 e i 59 anni: +79% per i 50-59enni; +62% per i 40-49enni; +41% per i 30-39enni. Complessivamente: +32,5% da lunedì. Su parere dell'Iss una circolare del ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anche alle donne in gravidanza (vaccino a mRna, Pfizer o Moderna) nel secondo e terzo trimestre, alla luce delle crescenti evidenze su efficacia e sicurezza.

Vaccino in gravidanza 2

Le neomamme inoltre, sottolinea l'Iss, possono vaccinarsi senza interrompere l'allattamento perché «la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, gli anticorpi contro il Covid». Il bollettino di ieri del ministero della Salute ha registrato circa 250 casi in meno in un giorno rispetto a giovedì con 277.508 tamponi molecolari, oltre 44 mila in meno. Il tasso di positività è lievemente salito, ma si tratta di una sostanziale stabilità, siamo all'1,4%.

vaccino

Solo tre regioni hanno più di 400 contagiati: sono Lombardia, Sicilia e Veneto, mentre negli ospedali diminuiscono ancora i ricoveri. Nelle aree mediche non critiche secondo il bollettino a ieri c'erano 3.553 posti letto occupati, 97 in meno, 16 in meno (ma con 35 nuovi ingressi) quelli nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 489 pazienti in rianimazione.

centro vaccini

Il direttore della Prevenzione Gianni Rezza ha annunciato che saranno esentati dal green pass tutti coloro che si stanno sottoponendo alla vaccinazione sperimentale con ReiThera ma anche con altri vaccini di altri Paesi che vengono sperimentati in Italia. Rezza ha poi sottolineato l'importanza della diminuzione dell'incidenza sulla popolazione: «Al momento va tutto bene, grazie ai vaccini».

vaccinazione dei minori 5 vaccinazione dei minori 1 vaccinazione dei minori 2 vaccinazione dei minori 3 vaccinazione dei minori 4 vaccinazione dei minori 6