CARLO CHI? – SCHIAFFONE PER QUEL PESCE LESSO DEL RE INGLESE, CHE VIENE SNOBBATO PURE DURANTE IL SUO VIAGGIO IN AUSTRALIA: A CANBERRA, DOVE È PREVISTO UN RICEVIMENTO CON LE MASSIME AUTORITÀ LOCALI, I “PREMIER” DEI SEI STATI CHE COMPONGONO IL PAESE HANNO DATO TUTTI FORFAIT – È L’ENNESIMO SEGNALE CHE LA MONARCHIA STA SCRICCHIOLANDO, TANTO CHE NON SI ESCLUDE CHE GLI AUSTRALIANI RIPUDINO LA MONARCHIA, COME GIÀ SUCCESSO A BARBADOS…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

re carlo e camilla parata trooping the colour 2024

“È una sberla in faccia a re Carlo”. Sono indignati i gruppi monarchici australiani di fronte alla ritirata di tutti e sei i leader dei sei Stati del Paese da un ricevimento con il monarca britannico, nell’ambito della sua visita in Oceania nei prossimi giorni.

Re Carlo III sarà in viaggio da venerdì 18 a sabato 26 ottobre, periodo durante il quale interromperà anche le cure anti-cancro: prima si recherà in Australia e poi a Samoa per il “Chogm” 2024, Commonwealth Heads of Government Meeting, il vertice biennale dei 56 capi di Stato e di governo che appartengono al retaggio moderno dell’ex impero britannico e che per la prima volta lui presiede da sovrano. […]

re carlo e la regina camilla commossi alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia a portsmouth 1

Ma nella capitale Canberra è prevista nel fine settimana anche un ricevimento con le massime autorità locali per onorare proprio il sovrano del Regno Unito e ancora oggi dell’Australia. Come racconta il Daily Mirror oggi, però, i “premier” dei Sei stati che compongono il Paese, ovvero New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia e Tasmania, hanno dato tutti forfait, ognuno con una motivazione diversa.

re carlo e camilla impellicciati 1

[…] È uno smacco tremendo per Carlo. Che, accompagnato dalla regina Camilla, ha fatto di tutto per esserci nonostante la malattia […]

Dall’altra parte del fronte, invece, l’associazione anti-monarchica Australian Republic Movement approva la decisione dei sei premier locali e definisce il viaggio di Carlo “il tour dell’addio della monarchia in Australia”.

re carlo 2

L’altro giorno è emerso come il re abbia scambiato alcune lettere con il movimento: nelle missive, Carlo e i suoi assistenti considerano la decisione di ripudiare eventualmente la monarchia "nelle mani dei cittadini australiani" e lui "non si opporrebbe a un eventuale addio di Canberra alla Corona", come già accaduto nel caso di Barbados due anni fa, ora repubblica.

re carlo e camilla visitano un centro oncologico 3

Nel frattempo, Barbados torna all’attacco contro la Corona. E, tramite la prima ministra Mia Mottley, chiede a Londra riparazioni per miliardi di sterline, anche a nome di altri Stati del Commonwealth. […]

re carlo 1 re carlo ambientalista 3 re carlo ambientalista 4 re carlo e camilla visitano un centro oncologico 1 ritratto di re carlo iii di jonathan yeo (2)