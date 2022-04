27 apr 2022 18:49

UN CARTELLO SENZA CAPO NÉ CODA - A 74 ANNI ISMAEL "EL MAYO" ZAMBADA, IL BOSS DELLA DROGA PIÙ POTENTE AL MONDO, RISCHIA DI RIMANERE SENZA EREDE A CUI PASSARE IL TESTIMONE. IL FIGLIO MAGGIORE VICENTE ZAMBADA NIEBLA, CONOSCIUTO COME "EL VICENTILLO", È SPARITO DOPO AVER COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA STATUNITENSE, MENTRE IL FIGLIO PIÙ PICCOLO HA AVUTO UN INCIDENTE D’AUTO ED È RICOVERATO IN CONDIZIONI CRITICHE – NON VA MEGLIO CON IL TERZOGENITO, CHE QUESTA SETTIMANA SARÀ…