DAL CATENACCIO ALLE SBARRE - A RIMINI, L'EX CALCIATORE DI SERIE C ANDREA MUSSONI È STATO ARRESTATO PER AVER PICCHIATO L'EX COMPAGNA IN UN LOCALE, CHE POI È ANDATO A FUOCO PER UN INCENDIO DOLOSO - PER I CARABINIERI AL MOMENTO NON CI SAREBBE UN COLLEGAMENTO TRA L'ARRESTO E L'INCENDIO, MUSSONI AVREBBE DETTO AL TITOLARE, INTERVENUTO PER FERMARE L'AGGRESSIONE: "DOMANI IL LOCALE NON CE L’HAI PIÙ, TI TIRO QUATTRO MOLOTOV…"