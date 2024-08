CERCATE L'AMORE? ANDATE AL SUPERMERCATO - LÌ, TRA SALSICCE E DETERSIVI POTRESTE INCONTRARE IL VOSTRO PARTNER. IN SPAGNA TINDER E' PASSATO DI MODA: ORA SI FLIRTA NEI MARKET - PER FAR SAPERE AGLI ALTRI CHE SI E' "DISPONIBILI" BISOGNA PIAZZARE UN ANANAS AL CONTRARIO NEL CARRELLO. SE SI ADOCCHIA UNA LEI O UN LUI BISOGNA URTARE IL SUO CARRELLO (MANCO LE SPIE DURANTE LA GUERRA FREDDA COMUNICAVANO COSÌ) - IL COLPO DI FULMINE IN UN SUPERMERCATO DI SORA, DOVE UNA DONNA HA LASCIATO UN BIGLIETTO: "TI PREGO, SCRIVIMI..." - VIDEO

https://www.lastampa.it/il-gusto/2024/08/30/video/il_supermercato_supera_tinder_lamore_in_spagna_si_trova_tra_gli_scaffali-423470763/

SPESA E COLPO DI FULMINE IL BIGLIETTO IN VETRINA: «TI PREGO, SCRIVIMI»

Estratto dell’articolo di Roberta Pugliesi per “il Messaggero”

flirtare al supermercato 4

Un incrocio di sguardi lungo qualche secondo, il tempo per farsi trafiggere dalla freccia di Cupido. La location non è certo delle più romantiche ma può accadere che tra un pacco di pasta e un etto di mortadella ci si imbatta nell'uomo dei propri sogni. È quanto accaduto a Sora, 25 chilometri dal capoluogo, in direzione Abruzzo, nell'iperstore di viale San Domenico dov'è comparso un annuncio davvero particolare.

Si tratta di una lettera vergata a mano di una giovane donna che si firma "ragazza bionda" e che cerca quel ragazzo con bermuda di jeans incontrato qualche giorno prima all'interno del supermercato. «Mi sono innamorata. Faceva la spesa al supermercato di viale San Domenico. Circa 30 anni, altezza media, castano, maglietta scura, bermuda di jeans». Poi aggiunge rivolgendosi direttamente al misterioso lui: «Ci siamo guardati a lungo. Se anche tu ti sei innamorato io sono la ragazza bionda, scrivimi».

biglietto d'amore in un supermercato di sora

Ed ha lasciato un indirizzo di posta elettronica appositamente aperto per lui. Qualcuno ha notato quello strano volantino e ha pubblicato sui social la fotografia che in poche ore è diventata virale. E c'è da credere che possa anche essere arrivata al diretto interessato. Tutti hanno condiviso lo scatto sperando nel più romantico degli epiloghi. Ma nessuno sa se il giovanotto sia impegnato, se anche lui abbia provato lo stesso brivido della "ragazza bionda", insomma la trama potrebbe sviluppare davvero in mille modi. [...]

L’AMORE TRA GLI SCAFFALI

Estratto dell'articolo di Elena Giovannini per “il Messaggero”

Sei single e cerchi l'amore? Lascia perdere Tinder e vai a fare la spesa. Dopo anni di app di incontri e chat online, il supermercato sembra essere diventato il luogo migliore per trovare la dolce metà in Spagna, dove spopola il trend social "Ligar en Mercadona" (che tradotto sarebbe qualcosa come "Flirtare al Mercadona", una nota catena di supermercati).

flirtare al supermercato 5

Negli ultimi giorni i social spagnoli sono stati invasi da video con milioni di visualizzazioni che mostrano persone aggirarsi carrello alla mano tra le corsie dei discount in cerca di possibili "match", incontri. E allora via di sguardi complici e sorrisi, tra una fila alla cassa e un'incursione al reparto surgelati. Chissà che Cupido non si nasconda proprio lì, dietro al cesto dei detersivi in offerta.

Per i più esperti del trend ci sarebbe addirittura una "golden hour", perfetta per gli incontri: dalle 19 alle 20 di sera, quando le persone sono più rilassate. Ma attenzione, ogni gioco ha le sue regole, anche la seduzione al supermercato. Per partecipare bisogna posizionare un ananas rovesciato nel proprio carrello, che indica la propria disponibilità a fare nuove conoscenze, e recarsi al reparto vini.

flirtare al supermercato 1

Poi, se si incrocia un'altra persona che ha lo stesso segnale di riconoscimento e la si trova attraente si può tentare un "match" (proprio come nell'app Tinder) semplicemente urtando il suo carrello della spesa. Non vi sembra già l'inizio perfetto di un film romantico?

Se optiamo per dei barattoli di conserve preferiamo una storia seria che duri nel tempo. E infine se prendiamo caramelle, significa che desideriamo qualcosa di passionale e avventuroso. [...]

flirtare al supermercato 8 flirtare al supermercato 6 flirtare al supermercato 7 flirtare al supermercato 2 flirtare al supermercato 3