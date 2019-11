CESSO D’AMARTI - A NAPOLI VIENE MESSA IN VENDITA LA CARTA IGIENICA CON IL VOLTO DI LORENZO INSIGNE - IL CAPITANO AZZURRO E’ FINITO NEL MIRINO DI MOLTI TIFOSI PER ESSERE STATO TRA I CAPETTI DELL’AMMUTINAMENTO, CHE HA PORTATO I GIOCATORI A RIBELLARSI A DE LAURENTIIS E A RIFIUTARE IL RITIRO IMPOSTO DALLA SOCIETÀ

Arnaldo Capezzuto per https://www.ladomenicasettimanale.it/

LORENZO INSIGNE SULLA CARTA IGIENICA

Carta igienica con il volto di Lorenzo Insigne. Accade a Napoli e l’iniziativa trova molti acquirenti. Accanto ai rotoli dedicati alla Juventus ora c’è anche il capitano azzurro. Per i tifosi partenopei il fatto che un grande Lorenzo Insigne abbia trascinato l’Italia verso la decima vittoria consecutiva contro la Bosnia, non si significa niente. Un record nella storia della nazionale per l’allenatore Roberto Mancini mentre per il calciatore azzurro forse solo una magra consolazione. Il capitano del Napoli è nella bufera. I tifosi sono inferociti con lui tanto da fischiarlo nel corso degli allenamenti e in campo.

Addirittura si era diffusa la voce, poi prontamente smentita, che addirittura la moglie avesse lasciato la città per ragioni di sicurezza. I tifosi del Napoli accusano Lorenzigno di non comportarsi bene e di essere stato l’istigatore della rivolta dello spogliatoio contro la società e l’allenatore che ha sancito l’abbandono della squadra del ritiro di Castel Volturno.

CRISTIANO RONALDO E LORENZO INSIGNE SULLA CARTA IGIENICA

In nazionale però Insigne dimostra di essere un campione mentre con il Napoli appare svogliato, deconcentrato e di non volersi adattare al gioco di Carlo Ancelotti. I tifosi azzurri sono stanchi e sembrano ormai disaffezionati al loro capitano a tal punto da dedicargli la famosa carta igienica.

Proprio così, sui rotoli alla stregua dei tanto odiati juventini è comparso il volto di Lorenzo Insigne. Un brutto segnale. Significa che l’amore tra i sostenitori del Napoli e Lorenzo Insigne sia davvero finito.