CHE CI FA UNA TAZZA DI STARBUCKS NELL’ULTIMA PUNTATA DI "GAME OF THRONES" ANDATA GIA' IN ONDA NEGLI USA? A MOLTI SPETTATORI ATTENTI NON È SFUGGITA QUELLA STRANA PRESENZA DURANTE IL BANCHETTO CELEBRATIVO PER LA FINE DELLA BATTAGLIA IN QUEL DI WINTERFELL – LE IPOTESI SI SPRECANO E I SOCIAL ESPLODONO DI MEME…

Marica Lancellotti per "movieplayer.it"

game of thrones 6

Il Trono di Spade 8x04 ha introdotto una nuova "presenza" in quel di Winterfell: una tazza di Starbucks! A molti spettatori, infatti, non è sfuggito nella puntata andata in onda ieri sera un piccolo elemento di discontinuità alla tavola di Grande Inverno, durante il banchetto celebrativo per la fine della battaglia.

Altro che corni e calici di ferro, a qualcuno piace il caffè da asporto in pratiche tazze usa e getta, non sappiamo quale miscela preferisca ma sappiamo che questo qualcuno potrebbe essere Jon Snow, in quanto, come fanno notare in molti, il contenitore di Starbucks si trova proprio dove fino a pochi secondi prima era seduto lui.

game of thrones 7

Dimenticanza di produttori, autori, attori, regista e di chiunque abbia lavorato alla post-produzione? Deliberato inserimento ironico per far parlare un po' di più sui social? Maldestro product placement?

game of thrones 5

Comunque sia, quella tazza di Starbucks è realtà e ha fatto sorridere parecchie persone su Twitter. C'è chi crede che sia Daenerys la bevitrice di caffè istantaneo, aggiungendo così un nuovo epiteto a tutti i suoi titoli. Chi invece, come il giornalista Vlad Savov, ipotizza ironicamente che sia una vendetta del direttore della fotografia per tutte le accuse all'episodio troppo buio della scorsa settimana.

game of thrones 3

Certo non è la prima volta che i produttori de Il trono di spadeinseriscono elementi fuori contesto: ricordate la puntata della stagione 3 Il cammino del supplizio? L'episodio si era chiuso con un pezzo rock e anche in quell'occasione il pubblico aveva discusso lungamente su quello sprazzo di modernità nel contesto fantasy creato da George R.R. Martin.

game of thrones 2 game of thrones 1 game of thrones 9 game of thrones 8 game of thrones 4