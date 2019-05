27 mag 2019 13:47

Da "www.greenme.it" il matador juan leal 9 Questa volta ad avere la peggio è stato il torero. Durante la corrida di Las Ventas a Madrid, il matador francese Juan Leal è stato incornato al retto per 25 centimetri di profondità. Scene raccapriccianti quelle che arrivano dalla corrida di San Isidro dove il ventiseienne Leal è stato attaccato dal toro in maniera violenta. Non è la prima volta che succede, ma queste immagini sono tra le più terribili e mostrano quanto sia inutile questo tipo di spettacolo, sempre più pericoloso per gli uomini e aberrante per gli animali. il matador juan leal 6 Nel video il toro abbassa la terra e incorna Leal nel retto, infilzandolo per 25 centimetri di profondità. Il toro poi si muove in maniera nervosa sbattendo il torero da una parte all’altra come se fosse un pupazzo. il matador juan leal 2 Alla fine Leal riesce a liberarsi prima che il toro carichi di nuovo. Adesso il matador dovrà subire un intervento molto delicato. il matador juan leal 4 il matador juan leal 1 il matador juan leal 10 il matador juan leal 5 il matador juan leal 3 il matador juan leal 7