CHE MALTEMPO CHE FA - NEL CILENTO, IN CAMPANIA, I NUBIFRAGI HANNO FLAGELLATO I COMUNI DI AGROPOLI E CASTELLABATE FACENDO REGISTRARE DANNI ALLE STRADE E ALLE CASE - IL COMUNE DI CASTELLABATE CHIEDE DI "RIMANERE NELLE ABITAZIONI E ABBANDONARE GLI SCANTINATI PIÙ A RISCHIO DI ALLAGAMENTI" - AD AGROPOLI È ESONDATO IL FIUME TESTENE CHE HA INONDANDO IL LICEO CLASSICO - ANCHE IN SICILIA, A CAUSA DELLE VIOLENTI GRANDINATE, ALCUNE DELLE ISOLE EOLIE SONO ISOLATE DA 36 ORE E A LIPARI FIUMI D'ACQUA SCORRONO NELLE STRADE - VIDEO

1 - MALTEMPO, BOMBA D'ACQUA NEL CILENTO: STRADE E CASE ALLAGATE. IN GINOCCHIO AGROPOLI E CASTELLABATE

Da www.rainews.it

Il maltempo continua a flagellare la Campania. Ad essere maggiormente colpiti dalle forti piogge sono i comuni salernitani di Agropoli e Castellabate. Nel Cilento, dove oggi vige allerta meteo arancione come in tutta la regione, si è abbattuta una bomba d'acqua che sta creando diversi disagi alla popolazione. A Castellabate si registrano danni a strade, smottamenti, allagamenti e disagi.

Il comune ha chiesto a tutta la cittadinanza di "rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente" inoltre "consiglia di abbandonare scantinati e interrati e piani terranei più a rischio allagamenti. Sono in corso gli interventi e operazioni su tutto il territorio per la sicurezza, per cui si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, anche per non intralciare le operazioni".

Anche ad Agropli si consiglia di restare in casa, poiché si sta intervenendo in vari punti della città per porre rimedio ai diversi problemi conseguenti alla bomba d'acqua. La pioggia, caduta copiosa per circa un'ora e mezza durante la mattinata, ha allagato buona parte del centro cilentano. Nel cuore della cittadina è esondato il fiume Testene, allagando le zone circostanti e creando forti disagi in particolare al Liceo Classico A. Gatto dove il cortile interno si è riempito di acqua e fango.

Grossi disagi in periferia, sia in zona Moio che in prossimità della frazione Mattine, dove l'acqua ha invaso campi, strade e scantinati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Guardia forestale, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Municipale. In queste ore la situazione sta gradualmente migliorando.

2 - MALTEMPO: ALCUNE ISOLE DELLE EOLIE SONO ISOLATE DA 36 ORE

(ANSA) - LIPARI, 21 NOV - Dopo la violenta grandinata e la pioggia torrenziale di ieri, le Eolie fanno il conto con il forte vento da ovest- nord- ovest e con il mare in tempesta: ed è isolamento. L'unica nave che, al momento, ha collegato l'arcipelago con la costa settentrionale della Sicilia è partita alle 7 da Lipari per Vulcano-Milazzo.

Alicudi, Filicudi e la frazione di Ginostra sono isolate da oltre 36 ore. Gravi disagi nelle scuole dove i docenti sono, in larga maggioranza, pendolari. A Stromboli, il fiume di fango, sceso ieri dalla montagna, ha reso impraticabile la strada di Piscità, subito transennata e per la quale l'amministrazione comunale ha disposto un intervento di somma urgenza per renderla di nuovo agibile. Difficoltà per la circolazione si registrano anche in altre vie dell'isola e si teme che la pioggia, che da stamane è ritornata a cadere, su tutto l'arcipelago, possa causare ulteriori disagi.

A Lipari, infine, sotto l'azione delle acque meteoriche, ha ceduto un'ampia parte della strada comunale che conduce al cimitero di Pianoconte. Un sopralluogo è stato effettuato dal responsabile dell'ufficio comunale di Protezione civile, Domenico Russo.

