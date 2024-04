3 apr 2024 19:12

CHE ORE SONO? L'ORA DELLE BOTTE! - A MILANO, UN 14ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER RAPINATO E PICCHIATO UN COETANEO, UTILIZZANDO UN OROLOGIO COME TIRAPUGNI - L'ADOLESCENTE STAVA PASSEGGIANDO CON DUE AMICHE NELLA PERIFERIA DELLA CITTA' QUANDO È STATO AVVICINATO DAL RAPINATORE CHE L'HA MINACCIATO: "TU IN QUESTO QUARTIERE NON PUOI VENIRE". E POI LO HA AGGREDITO, IL TUTTO PER PRENDERGLI POCHI EURO…