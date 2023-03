28 mar 2023 13:18

A CHI LA CARNE IN PROVETTA? NON A NOI! – DOPO L'OFFENSIVA CONTRO LE FARINE DI INSETTI, IL MINISTRO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, PRESENTA UN DISEGNO DI LEGGE PER VIETARE LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI CIBI E MANGIMI SINTETICI. UNA BATTAGLIA PORTATA AVANTI DA TEMPO DA COLDIRETTI – IL PROVVEDIMENTO, CHE SARÀ DISCUSSO OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVEDE MULTE FINO A 60MILA EURO PER CHI NON RISPETTERÀ LE REGOLE…