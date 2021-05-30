IL TOY BOY DI AMANDA LEAR: MA NON AVEVA DETTO BOUTIQUE CHIUSA? – LA CANTANTE, 82 ANNI, HA PRESENTATO IL NUOVO BABY FIDANZATO AI FOLLOWER SU INSTAGRAM CONDIVIDENDO UN ROMANTICO SCATTO DI COPPIA A PARIGI. LA DIFFERENZA D’ETÀ A PRIMA VISTA SEMBRA NOTEVOLE, MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE AMANDA LEAR SI ACCOMPAGNA A FIDANZATI PIÙ GIOVANI. CELEBRE IL SUO PASSATO AMORE CON MANUEL CASELLA…
E FINALMENTE ARRIVO’ DA LETTA UN ELOGIO PER SALVINI: “IN POLITICA SI INCONTRANO MOLTE MASCHERE MA LUI È UN VOLTO VERO, TUTT' ALTRO CHE FINTO. ALLE ELEZIONI CI DIVIDEREMO, MA CREDO CHE STIAMO GESTENDO CON RESPONSABILITÀ QUESTA FASE” – SU GIORGIA MELONI CHE HA DURAMENTE CRITICATO LA SUA IDEA SUL FONDO 18ENNI: “È UNA DONNA VERAMENTE TOSTA MA NON PENSO DI..”
EPPUR MI SON SCORDATO DI TELCO - IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI CONTINUA NEL SUO DECLINO SENZA FINE, CON UN ULTERIORE CALO DEI RICAVI ATTORNO AL 5% E PREZZI E TARIFFE IN DISCESA - LA CRISI STA COLPENDO SOPRATTUTTO I PIÙ GRANDI MENTRE LASCIA DEI MARGINI A CHI È SUL MERCATO CON STRUTTURE PIÙ SNELLE - L'ULTIMO TRENO PER IL SETTORE? PUNTARE SUL MONDO BUSINESS: DALLE GRANDI MULTINAZIONALI ALLE PMI. MA PER FARLO BISOGNA INVESTIRE...
VIDEO! JASON DUPASQUIER È MORTO: FATALE L'INCIDENTE AL MUGELLO PER IL PILOTA 19ENNE SVIZZERO DELLA MOTO 3 – "LO SPORT È VITA E QUANDO IRROMPE LA MORTE RIMANIAMO SENZA PAROLE", IL MESSAGGIO DELLA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT, VALENTINA VEZZALI – DENNIS FOGGIA, IL VINCITORE DELLA GARA DI MOTO3 AL MUGELLO RICORDA L'AMICO: "TUTTI I GIORNI FACEVAMO COLAZIONE INSIEME” - VIDEO
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
UN CONTO È AVER VOGLIA DE SCOPA', UN ALTRO È ESSERE OSSESSIONATI - SE AVETE QUESTI OTTO SINTOMI SIGNIFICA CHE SOFFRITE DI UN BISOGNO COMPULSIVO D’AMORE FISICO, CHE SI TRADUCE IN UNA DIPENDENZA (E IL LOCKDOWN HA AUMENTATO I CASI): PENSARE TROPPO AL SESSO, FARLO FINO A PROVARE DOLORE, ESCLUDERE ALTRE ATTIVITÀ, SPOSTARE SEMPRE DI PIÙ IL LIMITE, PERDERE IL CONTROLLO E…