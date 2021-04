"MICHELA MURGIA È LA FIGURA PUBBLICA PIÙ INSOLENTITA IN PRIVATO E MENO CONTRADDETTA IN PUBBLICO D’ITALIA" - GUIA SONCINI: "CON L’ENERGIA CHE GIORNALISTE E SCRITTRICI INVESTONO NEL DIRE CHE LA MURGIA È IL MALE SI POTREBBE ILLUMINARE LA LOMBARDIA. TUTTAVIA NESSUNO, IN PUBBLICO, LE DICE MAI 'MA COSA DIAVOLO STAI DICENDO'. A "DIMARTEDI" HA DETTO: "A ME SPAVENTA AVERE UN COMMISSARIO CHE GIRA IN DIVISA". ECCO, LA PARITÀ TRA I SESSI SARÀ RAGGIUNTA QUANDO A UNA DONNA VERRÀ DETTO 'MA COSA CAZZO DICI' COL PIGLIO CON CUI LO SI DIREBBE A UN UOMO…"