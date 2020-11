DAGONEWS

natalia garibotto 20

A chi è scappato il like? Ai follower di Natalia Garibotto, modella brasiliana di 27 anni, non sfugge nulla: nemmeno un like scappato al dito birichino del social manager(?) che cura la pagina di Papa Francesco su Instagram. A scatenare le voglie di "chissà chi" in Vaticano è stata la foto della modella in reggicalze e con le chiappe al vento mentre ripone dei libri in un armadietto.

Una foto che, oltre ai like dei suoi follower, ha incassato anche quell’account “Franciscus”. La modella ha reagito ridendo: «Almeno andrò in paradiso». Ovviamente il like è stato rimosso, ma esiste una foto che immortala il like dell’account papale. Tutto vero o montatura?

