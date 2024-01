ALLA CHIESA CATTOLICA MANCANO I "CLIENTI" DI DOMANI - AUMENTANO GLI STUDENTI DISINTERESSATI ALLE LEZIONI DI RELIGIONE A SCUOLA: NEL 2023 PIU' DI UN MILIONE DI ALUNNI S'E' RIFIUTATO DI PARTECIPARE – LA REGIONE PIU’ “LAICA” È LA VALLE D’AOSTA, CON CIRCA UN TERZO DEGLI STUDENTI INDIFFERENTE ALLA RELIGIONE, DAVANTI A EMILIA ROMAGNA E TOSCANA - QUELLE CON PIU’ “FEDELI” SI TROVANO TUTTE AL SUD…

Estratto dell’articolo di Fla.Ama. per “la Stampa”

La Valle d'Aosta […] ha il più alto tasso di studenti che non seguono l'insegnamento della religione cattolica […] il 30,74% del totale. […] Sono i dati diffusi dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) che hanno deciso di effettuare una richiesta di accesso civico ai dati presentata al ministero dell'Istruzione scoprendo che nella scuola pubblica italiana è in ulteriore calo il numero di studenti che prendono parte alle lezioni di religione mentre cresce di oltre 82mila unità (l'1,5% in più) rispetto allo scorso anno quello di coloro che dicono no a questo insegnamento.

Nell'anno scolastico 2022/23 non si sono avvalsi delle lezioni 1.096.846 studentesse e studenti mentre nel 2020/21 erano pari a 1.014.841. I dati sono stati diffusi nelle stesse ore in cui il ministero dell'Istruzione ha firmato con la Cei l'intesa per un concorso ordinario destinato a coprire il 30% dei posti vacanti mente il 70% sarà assicurato attraverso una procedura straordinaria destinata a chi è già in servizio da 36 mesi.

Dopo la Valle d'Aosta figurano l'Emilia Romagna (27,48%) e la Toscana (27,12%). […] Molto diverso l'atteggiamento al Sud, […] Le regioni con la più bassa percentuale di studenti che non partecipano alle lezioni di religione sono Basilicata (2,98%),Campania (3,11%) e Calabria (3,41%). Tra le province guidano la graduatoria Firenze (37,92%), Bologna (36,31%) e Trieste (33,37%).

Sono gli istituti professionali i più laici, con il 25,52% di studentesse e studenti contrari alle lezioni di religione cattolica. Seguono gli istituti tecnici (23,87%) e infine i licei (17,51%). La religione cattolica viene scelta ancora soprattutto fra i più piccoli. Nella scuola secondaria di primo grado sono il 14,67% degli studenti a non frequentare, nella scuola primaria l'11,74%, nella scuola dell'infanzia l'11,3%.

«I numeri sarebbero ancora più alti se avessimo utilizzato i dati ministeriali così come forniti, ma abbiamo prudenzialmente escluso circa il 6% delle scuole perché mostravano fluttuazioni anomale nelle percentuali di non avvalentisi da un anno all'altro - spiega il segretario dell'Uaar, Roberto Grendene -. Una importante novità - aggiunge - è rappresentata dal fatto che, per ciascuna provincia, sono ora disponibili i dati relativi alle singole scuole. Pensiamo che possa essere utile ai genitori alle prese con le iscrizioni che spesso nutrono il timore che i propri figli siano gli unici a non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica rischiando dunque di ritrovarsi soli».

